La menor pidió ayuda a una vecina para escapar de la agresión. Fue trasladada a un hospital con múltiples lesiones y el acusado, de 20 años, fue detenido.

Una nena de 11 años quedó internada en la ciudad de Sáenz Peña, Chaco, luego de haber sido brutalmente golpeada por su padrastro. El hecho ocurrió el viernes por la noche en una casa del barrio San Cayetano y salió a la luz cuando la víctima logró escapar y pedir ayuda.

Según informaron medios locales, el episodio se registró cerca de las 22:10 en la Quinta 264. Poco después, efectivos de la Comisaría Quinta llegaron al lugar y encontraron a la menor en la casa de una vecina, donde se había refugiado para huir de la agresión.

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De acuerdo al testimonio de la mujer, la nena llegó en busca de protección luego de ser atacada. Ante esta situación, los agentes dieron intervención a la Unidad de Protección Integral (UPI), solicitaron asistencia médica urgente y comenzaron un operativo para dar con el agresor.

La víctima fue trasladada a la Guardia de Emergencia Pediátrica, donde quedó internada con heridas en la cara, en los brazos y las piernas. Allí, permanece bajo observación.

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Tras un operativo en la zona del barrio Ex Aeroclub, la policía logró detener al sospechoso, un joven de 20 años, que fue llevado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia.

Por su parte, la abuela de la nena, con quien vive desde su nacimiento, radicó la denuncia y explicó que la menor había ido a visitar a su madre cuando ocurrió el ataque.