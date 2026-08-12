Una bailarina sufrió quemaduras durante una presentación en vivo realizada en un parque de atracciones de la provincia china de Jiangsu. El episodio ocurrió el domingo y quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Las imágenes muestran a la artista mientras realizaba un espectáculo con una falda rodeada por un aro encendido. En un momento de la actuación, las llamas alcanzaron la prenda y comenzaron a extenderse rápidamente hasta envolver parte de su cuerpo.

Ante la situación, integrantes del personal del parque se acercaron para asistirla. En un primer intento buscaron apagar el fuego con cartones, aunque finalmente debieron utilizar un extintor para controlar las llamas y poner fin a la emergencia.

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La artista fue trasladada a un hospital para recibir atención médica por las quemaduras sufridas. De acuerdo con la información difundida tras el episodio, permanece internada y su estado de salud es estable.