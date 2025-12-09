La comunidad de Huanguelén, en Coronel Suárez, está conmocionada porque un hombre mató a su hijo de 4 años de un disparo en la cabeza y luego se quitó la vida.

El macabro episodio ocurrió a la madrugada de este martes y fue descubierto a raíz de un llamado que hizo el hombre. Según pudo saber TN, Gustavo Suárez, de 48 años, se comunicó con su exmujer para decirle que estaba estacionado sobre la ruta y que pensaba matar a su hijo.

Desesperada, Daiana García, sargento de la Policía Comunal, envió de inmediato un móvil policial al acceso de la localidad, a 150 metros de la ruta 60, donde el hombre le dijo que se encontraba con el nene.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron detenido un camión Mercedes Benz y en el interior estaban los cuerpos de Suárez y su hijo.

El nene, identificado como Francisco Suárez, aún tenía signos vitales y fue trasladado de urgencia al hospital local, pero lamentablemente falleció unos minutos después.

Coronel Suárez: un hombre mató de un tiro en la cabeza a su hijo de 4 años y luego se quitó la vida. (Foto: Google Maps).

Dentro del camión encontraron manchas de sangre y una pistola calibre 22. La autopsia confirmó que tanto Gustavo como Francisco tenían heridas por arma de fuego en la cabeza.

Según pudo saber TN, el hombre adelantó en un estado de WhatsApp, mediante una carta, el terrible hecho que estaba a punto de cometer.

Según el parte policial, había antecedentes de violencia familiar entre los padres y medidas cautelares vencidas desde el 4 de diciembre. La investigación quedó en manos de la UFI Nº 5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca.