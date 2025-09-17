Una mujer fue acusada de asesinar a un nene de 8 años en su casa de Billingham, Reino Unido. La acusada, de 40 años, llamó a la ambulancia para que atendieran al nene. Cuando el personal médico llegó se encontró con el menor sin vida y dio aviso inmediato a la Policía.

Los agentes entrevistaron a la sospechosa, quien aseguró que la muerte fue “inexplicable”. El dramático episodio ocurrió este lunes por la mañana en Marsh House Avenue. La mujer terminó detenida y está siendo investigada como presunta autora del crimen.

Los detalles del caso fueron dados a conocer por la Policía de Cleveland en un comunicado que fue publicado a última hora de este martes: “Una mujer de 40 años ha sido acusada de asesinato tras la muerte de un niño de ocho años en una dirección de Marsh House Avenue, en Billingham”, revelaron.

La Policía resguardó la escena. (Foto: Terry Blackburn)

“Los oficiales fueron llamados a la dirección en la mañana del lunes 15 de septiembre, después del contacto de los colegas del Servicio de Ambulancias del Noreste”, agregaron.

Según informó el portal británico Chronicle Live, la sospechosa fue identificada como Louise Cameron. Hasta el momento, no trascendió cuál es el vínculo que la unía con la víctima, aunque se estima que eran parte de la misma familia.

La Policía trabajó en el lugar de los hechos recolectando pruebas que puedan servir para determinar cómo ocurrió la muerte. La propiedad permanece custodiada y sus aberturas fueron resguardadas con cinta policial azul y blanca.

La mujer está siendo investigada por las autoridades y deberá presentarse ante el Tribunal de Magistrados de Teesside este miércoles para colaborar con el esclarecimiento de los hechos.