El cuerpo de una mujer de 38 años fue encontrado este miércoles en el patio de una casa en Tristán Suárez, partido de Ezeiza, por su hija de 16 años. La Policía montó un operativo en el lugar y resguardó la escena.

Los investigadores sospechan que la asesinaron a golpes e intentaron ocultar el cadáver, el cual estaba semienterrado en el jardín y envuelto con una frazada toda ensangrentada.

El hallazgo se produjo esta mañana, en una casa ubicada en calle Alem al 200, casi esquina Canale.

La hija de la mujer alertó a la policía y contó que, cuando volvió de la casa de su novio, entró a la habitación y vio un charco de sangre. Al salir al patio, encontró a su mamá muerta.

Una de las versiones extraoficiales que surgieron en estas horas señalaron que la menor dijo haber escuchado gritos esta madrugada y salió corriendo, asustada, a avisarle a su novio, que vive a pocas cuadras. Cuando regresó, horas después, se encontró con el horror.

Recién esta mañana la adolescente fue hasta la comisaría a pedir ayuda. Cuando los policías llegaron al lugar, tuvieron que pedir apoyo de los peritos científicos para retirar el cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue judicial donde le realizarán la autopsia.

Tanto la joven como su novio fueron llevados a la comisaría a declarar. Están siendo investigados, ya que habrían sido los últimos en verla con vida. Los vecinos contaron a medios locales que la mujer había tenido una relación con un exgendarme, pero luego se separó y se puso en pareja con un empleado de un corralón.

En la causa interviene la UFI N°1 descentralizada de Ezeiza, que ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad y la declaración de posibles testigos.