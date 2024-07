Ramona Romero fue brutalmente asesinada con un disparo en el rostro en su residencia en Florencio Varela. El macabro hallazgo fue realizado por su exesposo, con quien compartía cinco hijos, después de no poder contactarla por teléfono.

El principal sospechoso del homicidio es un hombre que la víctima había conocido a través de las redes sociales y que la acosaba sexualmente. Una vecina del barrio comentó sobre el acusado: "Tenía una obsesión enfermiza. Todos sabíamos que él la pretendía, pero ella siempre lo rechazaba. Nunca imaginamos que esto terminaría así".

Según el informe de la policía del Comando de Patrullas de Florencio Varela, los agentes fueron recibidos en el lugar por el exmarido de Ramona. Encontraron el cuerpo de la víctima tendido en el suelo, cubierto con una manta y una campera sobre su cabeza.

Franco Antonio, de 64 años, quien acosaba a Ramona a través de las redes sociales, se entregó a las autoridades y confesó haber cometido el asesinato. Actualmente, está detenido y enfrenta cargos por homicidio, con la causa a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 6 de Florencio Varela.

Por otro lado, se divulgó el último mensaje de voz que el presunto femicida envió a la víctima: "Ya sé que no soy tu amor, pero quería hablar contigo, tengo algo urgente que decirte". Continuó diciendo: "Nadie obliga a nadie, pero tengo algo que decirte sí o sí, aunque sea en la puerta de tu casa. No es necesario que me invites a pasar, solo quiero decirte dos o tres palabras y nada más".