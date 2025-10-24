El 14 de octubre de este será una fecha que difícilmente podrá ser olvidada por los vecinos del pequeño pueblo de Saint-Molf (ubicado en el oeste de Francia), ya que esa fue la fecha en que una mujer salió de su casa rogando por ayuda. Cuando la escucharon revelo que había sido secuestrada durante cinco años en su propia casa, por la que fue su compañera de vivienda y la pareja de esta. El tiempo paso y las investigaciones se hicieron: ahora se sabe que todo lo que dijo era verdad además de que se conocen los siniestro detalles.

Cinco años de encierro y torturas

Todo comenzó cuando la mujer convivía con una auxiliar de enfermería de 60 años. La situación empeoró cuando la propietaria llevó a vivir a su pareja, un hombre de 82 años. Desde entonces, la víctima fue aislada, encerrada y despojada de todos sus bienes, incluidas ayudas sociales.

Según el fiscal de Nantes, Antoine Leroy, la mujer “vivía primero en una carpa en el jardín y luego fue encerrada en el garage. Dormía en una reposera, hacía sus necesidades en un balde y bolsas de plástico, y comía papilla mezclada con detergente”. Durante años soportó frío, hambre y golpes, y sus movimientos bancarios fueron controlados por sus secuestradores.

Detras de los inocentes muñecos de jardín, el horror. (Foto: captura de video AFP).

La fuga y el rescate

La pesadilla terminó la noche del 14 de octubre, cuando la víctima aprovechó un descuido de su captor y tocó timbre a los vecinos hasta que alguien la ayudó. Al llegar la policía, la encontraron extremadamente delgada, en estado de hipotermia y con signos de maltrato físico y psicológico.

En la casa, los gendarmes encontraron la puerta del garage bloqueada con bloques de cemento y evidencias de tortura. La mujer fue hospitalizada y recibió un alta médica con al menos 30 días de incapacidad total de trabajo.

Detrás de los adornos, un calvario de cinco años. (Foto: captura de video AFP).

Impacto en el pueblo

Saint-Molf, con apenas 2.800 habitantes, intenta asimilar la magnitud del caso. El intendente, Hubert Delorme, reconoció que la inquilina estaba en proceso de desalojo y que no conocía a fondo a los acusados. Vecinos contaron su sorpresa: “Parecía un hombre amable… es realmente impactante que haya pasado justo al lado de casa”, relató uno.

La casa del horror, en el pueblo de Saint-Molf, donde una mujer estuvo secuestrada durante cinco años. (Foto: AFP/Sébastien Salom-Gomis).

Investigación y acusaciones

La Fiscalía de Nantes imputó a la pareja por “secuestro con tortura o actos de barbarie” entre abril de 2022 y octubre de 2025, además de “abuso de debilidad de persona vulnerable” desde 2018. La mujer acusada quedó detenida y su pareja bajo control judicial; ambos podrían recibir cadena perpetua.

Mientras tanto, la comunidad de Saint-Molf busca comprender cómo pudo ocurrir un crimen de semejante magnitud puertas adentro de una vivienda aparentemente común.