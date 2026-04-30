Luego de una denuncia, la policía local allanó una guardería privada y allí descubrieron una a menores atados de manos y pies con trapos, semidesnudos, muchos únicamente con pañales, y acostados directamente sobre el suelo frío o sobre esteras de espuma.

Los padres de las pequeñas víctimas, aunque tenían algunas sospechas, no imaginaban semejante caso de maltrato. Ahora, hablaron al respecto de lo sucedido, muchos de ellos con un gran sentimiento de culpa.

En la ciudad indonesia de Yogyakarta se encuentra la guardería infantil Little Aresha, conocida por sus instalaciones bien equipadas y su variedad de actividades lúdicas.

Por ello, durante años, decenas de padres confiaron el cuidado de sus hijos a dicha institución.

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Los progenitores se llevaron una gran sorpresa al enterarse, este viernes 24 de abril, de que el lugar estaba siendo allanado. Esta acción respondió a una denuncia presentada por una exempleada de Little Aresha, que alegó que los niños habían sufrido tratos inhumanos en la guardería.

Cuando la policía local informó los motivos y resultados de la redada, todos quedaron estupefactos. La investigación sacó a la luz una supuesta cultura de abusos que ocurría dentro del centro, que según las autoridades involucra a decenas de niños bajo su cuidado, en un caso que ha conmocionado a la ciudad.

"Nos mostraron un video de la redada, en el que se veía a los niños con las manos y los pies atados, sin ropa y solo con pañales", declaró Noorman, uno de los padres, a la BBC Indonesia.

🚨 | Horror en Yogyakarta, Indonesia: 53 niños de entre 3 meses y 2 años fueron rescatados de una guardería.



Los menores fueron encontrados atados de manos y pies con trapos, semidesnudos, muchos únicamente con pañales, y acostados directamente sobre el suelo frío o sobre… pic.twitter.com/zVk7heA5xV — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 28, 2026

La policía de Yogyakarta acusó a 13 personas, entre ellas la directora del centro, la responsable de la fundación Little Aresha y sus cuidadores, de múltiples delitos contra la protección infantil.

Según Rizki Adrian, jefe de la unidad de investigación criminal de esta policía, la institución mantenía a los niños en habitaciones diminutas, de unos tres metros de ancho, con hasta 20 niños por habitación. De los 103 niños matriculados, la mayoría menores de 2 años, al menos 53 están siendo atendidos por las autoridades como víctimas de maltrato físico y negligencia.

Además, se descubrió que la guardería no contaba con la licencia habilitante para operar como tal.

Por todo, desde luego del allanamiento, Little Aresha permanece cerrada. El Gobierno de Yogyakarta solicitó que las presuntas víctimas sean sometidas a evaluaciones psicológicas y físicas exhaustivas, e indicó que los padres de las víctimas también tendrán acceso a servicios de apoyo psicológico para superar el trauma.

El relato de los padres y de una de las víctimas: "Decenas de niños fueron tratados de forma inhumana"

Para los padres de los niños que acudían a Little Aresha, la noticia ha sido devastadora. Entre ellos se encuentra Noorman, quien matriculó a sus hijos en dicha guardería.

Al ser consultado por la BBC, Noorman dijo que decidió colocar a sus niños allí porque "las instalaciones que ofrece incluyen habitaciones con aire acondicionado, camas, almuerzo y diversas actividades lúdicas". "Por eso nos decantó Little Aresha, porque, francamente, su imagen de marca es excelente", agregó. Además, sostuvo, la mujer que dirigía la fundación era "muy amable y comunicativa".

Este padre anotó a su hija de dos años en 2022 y, en 2024, cuando su otro hijo tenía apenas tres meses, decidió hacer lo mismo con él.

Noorman había tenido una sospecha: en una ocasión, vio un corte en la pera de su hija y moretones en sus manos. Pero cuando preguntó en el centro sobre las lesiones, el personal le dijo que la niña no se había lastimado allí.

También le parecía que sus hijos siempre tenían hambre. A pesar de los almuerzos que les preparaba a diario, siempre le pedían comida en casa, y el varón tenía dificultades para subir de peso.

"¿Por qué cada día, al llegar a casa, se quejaban de que todavía tenían hambre y pedían comida, bebida y leche?", detalló Noorman, e hizo autocrítica: "Resulta que no nos dimos cuenta de las señales de que algo andaba mal".

De hecho, sostuvo que no esperaba que los niños de la guardería "fueran tratados tan mal".

"Es inhumano. No solo mi hijo, sino que decenas de niños pequeños fueron tratados de forma tan inhumana", concluyó Noorman, quien ahora espera que el centro sea investigado a fondo y que se imponga el máximo castigo a los presuntos abusadores.

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Budiyanto, otro padre que comenzó a enviar a su hija de un año y medio a Little Aresha en 2025, también notó cortes, moretones y golpes en la frente y la mejilla de su hija.

El personal del centro le dijo que había sido mordida por otros niños, una explicación que él aceptó en su momento. "Pensamos que era normal, ya que los niños pequeños pueden pelearse", declaró.

El testimonio más crudo de todos, sin embargo, lo brindó Aysha, un pequeño niño que fue víctima en la guardería.

Este quedó registrado en un video de TikTok publicado por su madre Erika Rismay. En él, Aysha, cuyo rostro aparece oculto por un emoji de llanto, relató el maltrato al que la sometieron los responsables de la guardería.

"Aysha, ¿Qué te hizo la maestra en la escuela?", comienza preguntando Rismay. "Me ató. Las piernas y luego el cuerpo", contestó el niño.

"¿Y luego?", insistió la madre. "Me taparon la boca. Para que mamá no me oyera llorar", dijo el pequeño.

"Dios mío, perdóname por haberte dejado en esa guardería durante más de un año; resulta que allí te maltrataban tanto... No me extraña que todos los días, cuando te ibas a la escuela, lloraras sin parar, y al volver, parecías enfrascadas en tus pensamientos, como si te hubieran hipnotizado", escribió Rismay en el pie del video.