La víctima, identificada como Jusmitawati, tenía 35 años, era vecina de la aldea Bulu Hadek y había ingresado al agua pocos minutos antes de ser atacada. Familiares y amigos lograron recuperar su cuerpo.

De acuerdo a lo que informó el jefe de la policía de Teluk Dalam, Ipda Zainur Fauzi, la mujer fue al río para recolectar almejas, una actividad frecuente entre las habitantes de la zona por la abundancia del recurso y su importancia para el sustento familiar.

Jusmitawati había llegado al lugar junto a una amiga. Mientras la víctima ingresó al agua, la otra mujer permaneció en la orilla, pero en cuestión de segundos desapareció bajo la superficie, presuntamente sorprendida por el reptil.

Puede interesarte

Al notar la desaparición, la acompañante alertó de inmediato a los vecinos y al esposo de la mujer, quien se trasladó rápidamente hasta el lugar. A partir de ese momento, se organizó un operativo de búsqueda que involucró a decenas de pobladores, efectivos policiales y miembros del ejército local.

Varios videos captados tras el ataque muestran a numerosos residentes recorriendo la ribera y observando el agua con evidente tensión y desesperación, mientras intentaban localizar a la víctima. Las imágenes reflejaron la conmoción generada entre los habitantes de la zona.

HABITAT MENYEMPIT, MANUSIA DAN HEWAN TERUS BERKONFLIK.



Kejadian memilukan, Seorang Perempuan yang sedang mencari lokan dilaporkan diterkam buaya secara tiba-tiba. (15/2/2026)

📍Desa Bulu Hadik, Kecamatan Teluk Dalam, Simeuleu, Aceh pic.twitter.com/7VxlDFvNJJ — Miss Tweet | (@Heraloebss) February 15, 2026

Según los testimonios citados por SerambiNews, el cocodrilo emergió en varias ocasiones con el cuerpo de la mujer atrapado entre sus mandíbulas.

Vecinos intentaron obligar al animal a soltarla utilizando palos, cañas de bambú y cuerdas, pero los intentos resultaron insuficientes frente a la fuerza y el tamaño del reptil.

La tensión aumentó cuando el animal reapareció en otro sector del río, seguido por la multitud desde la orilla, mientras algunos hombres intentaban acercarse entre la vegetación. Finalmente, tras una serie de maniobras consideradas de alto riesgo, los residentes lograron liberar el cuerpo de la mujer.

Sin embargo, Jusmitawati ya había fallecido. Sus restos fueron entregados a la familia para su sepultura, conforme a las tradiciones locales. El hecho generó una fuerte conmoción en la comunidad, donde la víctima era conocida.

Puede interesarte

Tras el rescate del cuerpo, numerosos pobladores participaron en la extracción del cocodrilo fuera del agua, una tarea que demandó gran esfuerzo debido a las dimensiones del animal. Una vez en tierra, algunos residentes golpearon al reptil en medio de la indignación, hasta que intervinieron las autoridades, que coordinaron su manejo junto con la Agencia de Conservación de Recursos Naturales de Aceh (BKSDA).

En ese contexto, Zainur Fauzi informó que las fuerzas de seguridad trabajan junto a la BKSDA para monitorear la presencia del animal y evitar nuevos ataques. Además, el jefe del subdistrito, Andrik Dasandra, solicitó a los líderes comunitarios advertir a la población sobre los riesgos en ríos y zonas cercanas, y remarcó la necesidad de reforzar la prevención y la coordinación entre organismos estatales ante la convivencia cotidiana con fauna silvestre.