Un caso estremecedor sacudió a la localidad de Gemona del Friuli, en el noreste de Italia. Lorena Venier, una enfermera de 61 años, confesó ante la policía que asesinó y descuartizó a su propio hijo, Alessandro Venier (35) para “proteger” a Mailyn Castro Monsalvo, de 30 años y nacionalidad colombiana, que era la pareja de la víctima y madre de su nieto de seis meses.

La mujer contó que su hijo la maltrataba a ella y a su nuera, y que temía por la vida de ambas. “Mailyn es la hija que nunca tuve”, declaró Lorena ante la Justicia, y aseguró que la joven sufría violencia física y amenazas constantes por parte de Alessandro.

Según el relato de Lorena, la convivencia se había vuelto insostenible. Alessandro, desempleado y con problemas de adicciones, se negaba a colaborar en la casa y ejercía violencia sobre su madre y su pareja. La situación se agravó cuando él propuso mudarse a Colombia junto a Mailyn y el bebé, lo que, según la acusada, habría puesto en peligro la vida de ambos.

El asesinato ocurrió el 25 de julio. De acuerdo a la reconstrucción judicial, Lorena y Mailyn intentaron primero sedar a Alessandro con un vaso de limonada mezclado con tranquilizantes, pero el plan no funcionó. Luego, la madre le inyectó dos dosis de insulina que había sustraído del hospital donde trabajaba, pero tampoco lograron su objetivo.

Finalmente, según la confesión de ambas, lo asfixiaron con una almohada y lo estrangularon con los cordones de sus propias botas.

Después, Lorena utilizó una sierra para descuartizar el cuerpo en tres partes y lo tiró a un contenedor de basura. Sin embargo, los planes cambiaron cuando el olor a putrefacción comenzó a llamar la atención entre los vecinos. Allí, decidieron enterrar los restos en cal.

El crimen se conoció porque Mailyn fue la primera en quebrarse y confesar el crimen ante la policía. Lorena, por su parte, admitió: “Hice algo terrible”. Ambas fueron detenidas y enfrentan cargos por homicidio y ocultamiento de cadáver.

La noticia dejó en estado de conmoción a los vecinos de Gemona del Friuli, una ciudad donde, según el intendente Roberto Revelant, “nunca pasó algo así”. “Es algo terrible, desgarrador”, expresó el jefe comunal.

El cuerpo de Alessandro fue hallado por los peritos forenses en la vivienda familiar, tras la confesión de las acusadas. Los investigadores esperan los resultados de la autopsia para avanzar con las imputaciones formales.

Mientras tanto, el hijo de seis meses de la pareja quedó bajo custodia de las autoridades locales. “Toda la comunidad está acompañando al bebé”, aseguró el intendente.

La investigación sigue abierta y se esperan novedades en los próximos días, cuando se conozcan los resultados de la autopsia y la Justicia avance con los cargos contra las dos mujeres.