Un joven identificado como Damián relató que fue víctima de un intento de secuestro cuando pidió un viaje a través de la aplicación, cerca de las 22:15 del miércoles, en la zona de Sanabria y Gallardo, pleno centro de la localidad.

Según contó Damián en sus redes sociales, había solicitado un auto para dirigirse a un cumpleaños, como hacía habitualmente. “Me bajé en la dirección, pregunté por la casa de mi amiga y cuando empecé a caminar me di cuenta de que tenía dos personas atrás y dos adelante. Me agarraron, sentí que me ponían algo en la cara y me quisieron subir a un auto. Era un Fiat Cronos gris”, relató.

El joven explicó que los agresores lo apuntaron con un arma por la espalda e intentaron forzarlo a subir al vehículo. “Si me quieren robar, que me roben, pensé. Pero cuando vi el auto que se me cruzó adelante y me empezaron a levantar, entendí que no era un robo común”, dijo, visiblemente afectado por el susto.

Minutos después del ataque, Damián logró escapar y pedir ayuda. Más tarde, según sus dichos, “En la comisaría me dijeron que hay plataformas truchas que se pueden comprar y que muchos delincuentes se hacen pasar por choferes” Añadió.

Vecinos de la zona afirmaron que el vehículo involucrado habría sido robado en Morón y que los delincuentes ya habrían sido filmados en otros intentos de robo con el mismo modus operandi.

“Es horrible lo que me pasó, pero gracias a Dios estoy bien y puedo contarlo. Le puede pasar a cualquiera. Por favor, tengan cuidado”, concluyó Damián, todavía conmocionado por la experiencia.

La investigación quedó a cargo de la comisaría local, mientras crece la preocupación entre los vecinos por lo que muchos ya califican como una “zona liberada” en el corazón de González Catán.