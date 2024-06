Un hombre mató a su hermano a tiros tras una pelea familiar por el alquiler de una casa heredada. La escena de horror ocurrió en la localidad bonaerense de Gerli. El asesino, paciente psiquiátrico, intentó suicidarse tras el crimen.

Tras varias amenazas previas, Osvaldo Sensori fue interceptado por su hermano menor, Carlos, el lunes cerca de las 17 en la calle Coronel Burela y General Donovan. En plena calle, el agresor disparó diez tiros, de los cuales cuatro impactaron en la víctima.

El asesino, paciente psiquiátrico y con antecedentes penales, ejecutó a su hermano en medio de una discusión por el alquiler de una casa heredada.

Tras el fallecimiento del padre de ambos la semana pasada, Carlos tomó conocimiento de que la casa había quedado a nombre de Osvaldo, así como también su tutela, debido a que no podía solventarse por sus propios medios.

Las amenazas del asesino a su hermano

Carlos mató a tiros a su hermano Osvaldo tras una discusión y luego intentó suicidarse

El viernes Carlos comenzó con las amenazas a Osvaldo y, tras la denuncia, la Justicia le impuso una medida perimetral de 200 metros. Sin embargo, esa misma noche el agresor comenzó a emitir disparos frente a la casa de su hermano. La denuncia se realizó y la policía se hizo presente en el lugar, pero el agresor argumentó que estaba tirando fuegos de artificio y no fue detenido.

Las amenazas continuaron el sábado y el domingo hasta que el lunes Carlos, a bordo de su bicicleta, se cruzó con su hermano Osvaldo y le disparó diez tiros, cuatro de los cuales impactaron en la víctima. Tras ello, el asesino intentó suicidarse, pero sobrevivió.

En las últimas horas se conocieron los audios con las violentas amenazas de Carlos a su hermano mayor, donde le recriminaba la falta de atención debido a que Osvaldo, que era contador, siempre le argumentaba - según se entiende de los audios - que no podía ayudarlo porque tenía mucho trabajo.

“Osvaldito, no amenazés... Osvaldito, yo te puedo matar hijo de p... Yo puedo vivir hasta los 80 años y me como una perpetua, ¿SÍ? Vivo piola. No tengo para comer. No estoy comiendo. ¿Tanto trabajo tenés? Te puedo matar. Vas a ver si vas a agarrar el coche. Como tierra. No me importa un carajo. ‘Tengo 50, 60, 70 clientes’. No estoy trabajando hijo de p... Voy a alquilar la casa y te voy a matar. Yo te mato Osvaldito, te voy a degollar”, se escucha en uno de los audios enviados por el asesino a la víctima.

Tras matar a su hermano, Carlos intentó quitarse la vida, pero no lo logró. Fue internado en grave estado en el hospital municipal de Lanús, según informaron