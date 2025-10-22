Una mujer fue detenida este miércoles por la madrugada acusada por su expareja de haber lastimado a sus tres hijos, entre ellas una nena de dos años, a quien quemó la cara con cigarrillos. Los chicos están ahora en el hospital de Niños Víctor J. Vilela, acompañados de una tía.

Según fuentes oficiales, la policía descubrió este caso de violencia infantil tras ser comisionada a la zona de Petunia al 1900, en barrio Las Flores. Encontraron un tumulto de personas que huyeron al ver la presencia policial. Con todo, identificaron a una mujer, Verónica A., con la pequeña de dos años en brazos. Pronto su papá y expareja de Verónica se acercó y la acusó de haber lastimado a la niña y a sus otros dos hijos de tres y nueve años junto a su actual marido.

Dijo que el matrimonio quemó con cigarrillos a la niña y golpeó a sus hermanitos. La médica del Sies que se acercó al lugar examinó a los chicos y corroboró las quemaduras en el rostro de la nena y traumatismos en las piernas del nene de tres años.

Los agentes detuvieron entonces a Verónica. Los tres hermanos fueron llevados al Vilela.

Silvia Giorgi, subdirectora de ese hospital de niños, dijo en Cada Día (El Tres): “Llegaron a la 1 de la madrugada con un diagnóstico que es el de sospecha de maltrato. Digo sospecha porque está todo dentro de una investigación. Con respecto a las lesiones son menores, en la piel, que pueden estar impetiginizadas, compatibles con quemaduras de cigarrillo. Ninguna reviste gravedad”.

“Los chicos estaban descuidados. Se les brinda contención en el hospital, quedan a resguardo. Se van a hacer exámenes físicos completos y se van a buscar otrs lesiones. Se trabaja con un equipo interdisciplinario, con psicólogos, psiquiátras, trabajadores sociales, pediatras, y la parte legal”, agregó.

Giorgi señaló que los chicos quedaran en el Vilela “durante el proceso de investigación” y enfatizó que actualmente están con una tía paterna.