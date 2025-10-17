El junio pasado el estado de Luisiana se horrorizo cuando una pareja fue artificie de uno de los crímenes más espantosos que el país vivo en mucho tiempo, cuando una pareja secuestro y abuso de dos niñas después de asesinar a la madre de las pequeñas.

Daniel Callihan, de 37 años, se declaró culpable del asesinato de su expareja, Callie Brunett, de 35 años, a quien apuñaló más de 50 veces el 11 de junio. Por este crimen, la jueza Debra Gibbs lo condenó en septiembre a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su cómplice, Victoria Cox, aún no confirmó si aceptará un acuerdo judicial propuesto por la fiscalía.

Según la investigación, después de asesinar a Brunett, Callihan secuestró a las dos hijas de la víctima y condujo más de 200 kilómetros hasta Misisipi. Allí, abusó sexualmente de la mayor, de seis años, y asesinó a la menor, de cuatro, asfixiándola mientras la sostenía contra su pecho.

Daniel Callihan cometió el crimen junto a su cómplice, Victoria Cox. (Foto: gentileza Mirror)

La policía encontró a la niña sobreviviente el 13 de junio en un pozo junto al cuerpo de su hermana, tras iniciar un operativo al localizar el coche robado de Brunett cerca de la propiedad de Callihan.

El forense confirmó que la menor había muerto por asfixia. Durante la audiencia, la hermana de la víctima calificó al asesino de “demonio” y expresó su repudio ante el tribunal. “No tienes alma. Eres un demonio. No pasa un solo día sin que estemos perdidos, enojados o asqueados por tu culpa. Espero que cada vez que cierres los ojos tengas pesadillas”, expresó con repudio.

Cox fue detenida el mismo día en un motel cercano y, según la fiscalía, colaboró en el secuestro, el abuso y el traslado de los cuerpos. Podría enfrentar cadena perpetua si no acepta el acuerdo judicial. La sentencia definitiva de Callihan será conocida el 19 de noviembre, mientras el caso sigue generando conmoción e indignación en todo Estados Unidos, siendo calificado como uno de los crímenes más atroces de los últimos años.