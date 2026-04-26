Este sábado 25 de abril de 2026, un cuerpo completamente calcinado fue hallado cerca de las 2:30, en un descampado que separa los barrios José Hernández y Caribe, en la zona oeste de Mar del Plata. Familias de un joven desaparecido se acercaron al lugar tras una alerta al 911 y pese al avanzado estado del cadáver, consideraron posible su identificación.

La recolección de evidencias se complica por la ausencia de registros fílmicos y la escasa colaboración de los testigos, según indica el informe del medio. El terreno donde fue encontrado el cuerpo suele ser utilizado para abandonar vehículos siniestrados y depositar residuos, lo que refuerza la hipótesis de que el sitio podría haber sido elegido para el ocultamiento de pruebas.

La fiscal Florencia Salas quedó a cargo de la investigación, que intenta establecer si la víctima murió en el lugar o fue trasladada y luego incendiada, sin descartar ninguna hipótesis por el momento, conforme relató La Capital de Mar del Plata.

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La madrugada del hallazgo siguió a un incendio registrado previamente en el barrio Autódromo, en la intersección de Guanahani y San Francisco Javier, donde tres viviendas precarias fueron afectadas por el fuego y los Bomberos lograron extinguir el foco. En la inspección inicial no se localizaron víctimas, aunque luego una mujer presentó prendas de vestir atribuidas a su hermano, presuntamente vinculado con los hechos investigados.

El cuerpo calcinado encontrado en el barrio José Hernández podría corresponder a Kevin Ábalos, 33 años, según fuentes policiales y personas de su entorno. El hecho fue detectado en la madrugada en Juan B. Justo 8400, donde el cadáver presentaba signos de haber sido incendiado.

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Aunque la identidad y las causas de la muerte solo se confirmarán una vez concluida la autopsia programada, sus allegados ya la habían reconocido antes de la confirmación forense. Ábalos había sido visto con vida en su entorno habitual y su ausencia generó preocupación entre sus conocidos.

La investigación judicial analiza de manera prioritaria la posibilidad de que el crimen se haya perpetrado en otro sitio y que el cuerpo de Kevin Ábalos fuera trasladado para dificultar su identificación y eliminar evidencia, de acuerdo con la reconstrucción de los peritos.