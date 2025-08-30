Un hombre de 40 años fue detenido en Mar del Plata en el marco de una investigación por explotación sexual, donde las víctimas eran sometidas a consumir drogas, sufrían agresiones físicas y tatuajes con las iniciales del acusado en zonas íntimas.

Según información del portal El Doce, el caso salió a la luz el 11 de julio, cuando una denuncia anónima al 911 alertó sobre la explotación de al menos tres mujeres, identificadas como C.A., L.P. y L. Durante un operativo policial, una joven de 23 años fue rescatada y el sospechoso quedó detenido.

Según la investigación, el hombre reclutaba a mujeres en situación de vulnerabilidad, las inducía al consumo de drogas y las obligaba a prostituirse.

Para organizar los encuentros con clientes utilizaba la aplicación Telegram, y trasladaba a las víctimas en su camioneta Volkswagen Amarok a distintos hoteles y viviendas particulares de la ciudad.

Los testimonios de las mujeres revelaron prácticas de extrema violencia: cortes con armas blancas, quemaduras en las muñecas, pérdida de piezas dentales y la obligación de llevar tatuajes con las iniciales “F” o “FU” en la pelvis, la oreja y otras zonas sensibles del cuerpo, como marca de sometimiento.

En los allanamientos, la Policía secuestró una máquina de tatuajes y otros elementos que refuerzan la acusación.

Finalmente, la causa continúa en manos de la Justicia, que busca determinar si existen más víctimas vinculadas a esta red de explotación.