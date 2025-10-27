Un policía de Misiones asesinó a su ex pareja, también integrante de la fuerza de seguridad, y luego se suicidó. El femicida les envió a sus compañeros un mensaje y un video de los instantes previos a quitarse la vida, donde les pidió perdón.

El crimen sucedió en la noche del domingo en la localidad de Comandante Andresito cuando las autoridades fueron alertadas por un video enviado a un grupo de WhatsApp por parte del Oficial Ayudante Natanael Comes, quien reconoció haber asesinado a su ex pareja la Oficial Ayudante Daiana Raquel Da Rosa.

El agresor mató a la agente policial y luego les mandó un mensaje a sus compañeros: “Lamento mucho lo que hice. Son un excelente grupo, una excelente compañía. Estoy arrepentido por lo que hice, pero ya está, ya es tarde. Yo sé lo que me espera”.

Después de dicho mensaje, con su arma reglamentaria, grabó un video donde se lo ve colocándose la pistola en la mandíbula: “Lo siento grupo”, expresó. En ese archivo también se observa el cuerpo tendido sobre la cocina de Da Rosa.

Cuando los efectivos arribaron hasta la vivienda encontraron ambos cuerpos. La víctima ya había muerto, mientras que Comes fue trasladado al hospital, donde horas después falleció.

Desde el medio Primera Edición destacaron que no existían denuncias previas por violencia de género y que la pareja había dejado de convivir hace varios meses.

Se dispuso la intervención de la Dirección de Asuntos Internos, Policía Científica y la División Investigaciones de la Unidad Regional V, bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción Nº3 de Iguazú, para el esclarecimiento del hecho.