El ejército de Myanmar llevó a cabo un ataque devastador contra la aldea de Bon To, ubicada en la región central de Sagaing, que dejó al menos 24 personas muertas, incluidos niños, y más de 50 heridas, según confirmaron aldeanos, un miembro de un grupo de resistencia local y reportes de medios internacionales.

El ataque ocurrió el lunes por la noche, durante un festival budista que incluía una manifestación pidiendo la liberación de prisioneros políticos, entre ellos la líder depuesta Aung San Suu Kyi. La ceremonia, que se celebraba en el predio de la escuela primaria de la aldea, reunió a más de 100 personas para encender lámparas de aceite al final de la Cuaresma budista.

Según testigos, un parapente motorizado sobrevoló la zona y lanzó dos bombas alrededor de las 19:15, golpeando a la multitud mientras aún se encontraba en el recinto escolar. La explosión mató a aldeanos, niños y activistas locales. Más tarde, alrededor de las 23:00, el mismo parapente regresó y lanzó otras dos bombas, aunque sin causar víctimas adicionales.

Un combatiente de la resistencia que presenció el ataque explicó que existía una alerta a través de celulares y walkie-talkies, rastreando al parapente desde el comando militar noroccidental en Monywa, a unos 25 kilómetros de Bon To. Sin embargo, el ataque se produjo antes de lo esperado, cuando la mayoría de los asistentes todavía permanecía en el lugar.

Amnistía Internacional emitió un comunicado calificando los hechos de “informes nauseabundos” y advirtiendo que los civiles en Myanmar necesitan protección urgente, ante la escalada de violencia en un país que vive una guerra civil desde que el ejército tomó el poder en febrero de 2021, desplazando al gobierno electo de Suu Kyi.

La región de Sagaing, incluida Bon To, está bajo control de fuerzas de resistencia, pero carece de defensas efectivas ante ataques aéreos. Desde la toma del poder militar, se estima que más de 7.300 personas han sido asesinadas por las fuerzas de seguridad. El ejército ha intensificado el uso de parapentes motorizados de baja tecnología, una estrategia considerada de bajo costo, además de operar con aviones de combate y helicópteros fabricados en China y Rusia.

El ataque provocó que aldeanos y rescatistas trabajaran de manera independiente para recuperar los cuerpos y asistir a los heridos. Las cifras de víctimas podrían aumentar, ya que algunas personas aún permanecen desaparecidas tras el bombardeo.

Este nuevo episodio de violencia evidencia la persistente inestabilidad y el alto costo que paga la población civil en Myanmar, en un contexto donde los ataques aéreos y la represión del ejército se han vuelto cada vez más frecuentes y letales.