Un brutal episodio de violencia sacudió a la comunidad educativa. Un adolescente de 17 años asesinó a su profesora de lengua y literatura en la ciudad de Dobrianka, Rusia, en un ataque que reavivó la preocupación por el aumento de hechos violentos en escuelas del país.

La víctima, Olesya Baguta, de 55 años, fue atacada con múltiples puñaladas cuando llegaba a la institución donde trabajaba. Pese a ser trasladada de urgencia a un hospital, murió a causa de la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió cerca de las 6 de la mañana, en las inmediaciones de la Escuela Nº5 de Dobrianka, ubicada a unos 50 kilómetros de la ciudad de Perm.

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Según testigos, el agresor habría esperado a la docente en la puerta del establecimiento y, sin mediar palabra, la atacó con un arma blanca.

La mujer sufrió heridas en el cuello, el pecho y el abdomen, y fue trasladada en estado crítico. Sin embargo, horas más tarde se confirmó su fallecimiento. “A pesar de todos los esfuerzos médicos, no pudo ser salvada”, informaron autoridades locales.

Una relación conflictiva y una posible venganza

De acuerdo a las primeras investigaciones, el ataque estaría vinculado a un conflicto previo entre el alumno y la docente. Testigos señalaron que ambos mantenían una disputa desde hacía tiempo, y que el joven habría actuado por “una venganza personal”.

Una de las hipótesis indica que la profesora no le habría permitido rendir un examen final, lo que habría profundizado el conflicto.

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El adolescente, identificado como Matvey, fue detenido en el lugar y quedó acusado de homicidio. Según trascendió, tenía antecedentes policiales y problemas de conducta dentro de la escuela.

Compañeros describieron comportamientos alarmantes durante las clases: episodios de agresividad, conductas inapropiadas y actitudes violentas.

Además, el joven practicaba boxeo y, según algunas fuentes, había proferido amenazas en el pasado que no fueron tomadas con la suficiente seriedad.

Olesya Baguta era una docente reconocida en la comunidad educativa. Había sido elegida Profesora del Año en 2018 y era considerada una figura cercana y respetada por sus alumnos. Su muerte generó una profunda conmoción entre colegas, estudiantes y familias.

Tras el ataque, la escuela anunció que las clases continuarán de manera virtual, mientras se intenta procesar el impacto del hecho.