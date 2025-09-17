Un caso aberrante conmociona a la provincia de Salta tras la denuncia de un grupo de madres que destapó una red de trata de menores con fines de explotación sexual. Cuatro hombres fueron detenidos, acusados de captar adolescentes a la salida de la escuela para ofrecerlas a clientes en hoteles ubicados sobre la ruta 26, según informó la Justicia.

La investigación, a cargo del fiscal Eduardo Villalba, reveló detalles escalofriantes sobre el modus operandi de la banda. Las víctimas, en su mayoría menores de edad, eran trasladadas por un remisero de 63 años, quien no solo facilitaba los encuentros, sino que también habría abusado sexualmente de una de las adolescentes. “Vamos a hacer la onda” era la frase clave que usaban para coordinar las citas, tanto con las víctimas como con los clientes.

Una estructura perversa

La organización tenía todo fríamente calculado: desde una lista de precios según el “servicio” hasta el tiempo exacto de los encuentros, que duraban 18 minutos y se realizaban al finalizar el horario escolar. Según el fiscal, los clientes pagaban 60 mil pesos por un beso, 80 mil por sexo oral y hasta 200 mil pesos por penetración si la víctima era virgen, un dato que incrementaba el valor de la transacción.

Un menor de edad, amigo de las víctimas, jugaba un rol clave en la red. Aprovechando la confianza de las adolescentes, recopilaba información personal, como cuáles eran vírgenes, y se la pasaba al remisero a cambio de dinero. Este último controlaba que las chicas cumplieran con los servicios, exigía los pagos —que se hacían por transferencia— y hasta las obligaba a grabarse en poses sugestivas para “promocionarlas” ante los clientes.

La investigación se inició por la denuncia de un grupo de madres. (Foto: Gentileza El Tribuno)

Abusos, drogas y amenazas

Los encuentros se realizaban en hoteles de la ciudad, donde las víctimas eran llevadas por el remisero. Allí, los clientes les ofrecían alcohol y drogas antes de los abusos. En un caso particularmente grave, el remisero intentó incorporar a la red a una niña de 12 años, hermana de una de las víctimas de 16. La menor fue manoseada por el hombre en su auto, hecho por el cual también fue imputado por abuso sexual.

Allanamientos y prisión preventiva

Tras los allanamientos, la policía secuestró en la vivienda del remisero juguetes sexuales, pastillas de estimulación masculina y femenina, y otros elementos que refuerzan la acusación. La fiscalía solicitó la prisión preventiva para los cuatro imputados, salvo el menor involucrado, argumentando la “gravedad inusitada” del caso y la necesidad de proteger a los niños y adolescentes frente al delito de trata de personas.

Villalba destacó que aún hay víctimas que no han declarado y que la causa es de alta complejidad, con pericias pendientes. “Están en juego derechos humanos fundamentales, como la dignidad de los niños”, advirtió el fiscal, subrayando la obligación del Estado de garantizar la protección de los más vulnerables.