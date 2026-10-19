La fiscal penal 1 de Anta, María Celeste García Pisacic, se encuentra a cargo de la investigación por el crimen de una mujer ocurrido este lunes a la madrugada en la provincia de Salta. El cuerpo de la víctima, de 38 años, fue hallado sin vida en el interior de su domicilio, ubicado en el barrio Facundo Quiroga de la localidad de Joaquín V. González.

Tras el hallazgo, la fiscal intervino a través de la delegación local y confirmó que se trató de una muerte violenta. En el lugar trabajaron efectivos del área de Criminalística para recolectar pruebas y realizar las pericias correspondientes.

La fiscal dispuso además la realización de una autopsia para determinar con precisión la causa del deceso.

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Según informó el Ministerio Público Fiscal, por el hecho fue detenido un joven de 21 años, hijo de la víctima, quien permanece señalado como el principal sospechoso del presunto parricidio. La fiscal María Celeste García Pisacic indicó que se encuentran en pleno cumplimiento todas las medidas necesarias para lograr esclarecer lo sucedido.