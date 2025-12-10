Un hombre fue apuñalado luego de intentar defender a una mujer que era víctima de una agresión por parte de su pareja en el departamento salteño de Orán.

Conforme a la información del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió en el barrio Nueva Esperanza, localidad de Colonia Santa Rosa, donde el vecino escuchó los gritos de la víctima, motivo por el que concurrió a la vivienda.

En el domicilio, corroboró que mantenía una discusión con su novio, intervino para salvar a la damnificada, pero sufrió lesiones en el cuello y el rostro por parte del presunto atacante, al tiempo que fue derivado al hospital de Orán.

La fiscal penal Mariana Torres formuló cargos contra el acusado por el delito de lesiones graves y pidió que permanezca detenido, mientras avanza la investigación.