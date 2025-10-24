El barrio Libertad de la provincia de Salta quedó atravesada por el dolor tras la muerte de Evangeline, una nena de apenas 11 años. La Justicia investiga si sufría maltratos y activó el protocolo de femicidio.

“El certificado de defunción decía que la muerte fue por ahorcamiento mécanico, que se quitó la vida”, dijo a Norte Noticias Salta una tía de la menor, que prefirió mantener su identidad bajo reserva.

Mientras se espera el resultado de la autopsia, la mujer apuntó contra la madre de la víctima y la acusó de maltratarla física y psicológicamente.

“Le reprochaba no tener padre”, denunció la testigo al medio local, y aseguró: “Tengo pruebas y recibí amenazas, no quieren que hablemos”.

Puede interesarte

La fiscalía investiga el caso bajo protocolo de femicidio

La nena fue trasladada el martes a la noche por su mamá en un auto particular hasta el hospital Papa Francisco, pero llegó muerta.

Mientras se esperan los resultados de la autopsia y las declaraciones testimoniales para avanzar en la investigación, la Justicia aplicó el Protocolo Ufem (resolución 1284/21 de la Procuración General), que establece la presunción de femicidio u homicidio doloso en toda muerte violenta, incluso si en un primer momento parece tratarse de un suicidio o accidente.

Esto implica la aplicación de procedimientos específicos desde el inicio de la causa, hasta tanto se descarte la comisión de un delito.

Puede interesarte

El caso es investigado por la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, quien ya ordenó el trabajo de personal de Criminalística y Medicina Legal del CIF en la casa familiar, además de la Unidad de Investigación UGAP para la toma de testimonios y el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.