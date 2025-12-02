Un caso de violencia machista conmocionó a San Pablo y a todo Brasil: una mujer fue atropellada por su expareja y arrastrada por más de un kilómetro en una de las principales avenidas de la ciudad.

La víctima del brutal ataque fue identificada como Taynara Souza Santos, madre de dos hijos, mientras que el agresor es Douglas Alves da Silva.

El ataque ocurrió el sábado cerca de las 6 de la mañana, cuando Taynara, de 31 años, salía de un bar en el barrio Parque Novo Mundo, en la zona norte de San Pablo.

De acuerdo al relato de los testigos y al informe de la Policía, Douglas la embistió con su auto tras una discusión y la arrastró durante 1,41 km.

Taynara es madre de dos hijos, un niño de 12 años y una niña de 7 (Foto: Instagram/@taay_souza)

Un ataque premeditado y brutal

Las imágenes del momento, que fueron entregadas a la policía y se viralizaron en redes sociales, muestran a Taynara atrapada bajo el auto negro conducido por Douglas.

Testigos afirmaron que el agresor aceleró intencionalmente hacia la víctima y, tras atropellarla, tiró del freno de mano para aumentar el roce del vehículo sobre su cuerpo.

El cuerpo de la joven solo se desprendió del vehículo después de que el sospechoso se subiera a una estación de servicio.

Un empleado del bar relató que Douglas actuó movido por los celos, luego de ver a Taynara charlando con otro hombre.

La Policía Civil investiga el caso como un intento de feminicidio motivado por una crueldad extrema.

Taynara fue atacada pro su ex a la salida de un bar (Foto: captura de video g1).

El estado de salud de la víctima

Taynara, que tiene un hijo de 12 años y una hija de 7, fue sometida a varias cirugías y los médicos debieron amputarle ambas piernas debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima permanece internada en coma inducido en el Hospital Municipal Vereador José Storopolli, en la Villa Maria.

Testigos afirmaron que el hombre aceleró antes de atropellar a la joven. (Foto: gentileza g1).

Según se informó en el último parte médico, su estado es grave, aunque estable. Pasará por otra cirugía de cadera este martes.

La madre de la víctima, entrevistada por TV Globo, dijo que Taynara nunca había mantenido una relación seria con el agresor.

La detención del agresor

La policía logró detener a Douglas Alves da Silva, de 26 años, el domingo a la noche en un hotel de la zona este de la ciudad, en Vila Prudente.

Según la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el hombre intentó resistirse y se enfrentó a tiros con los agentes, quienes lo hirieron en un brazo antes de arrestarlo.

Douglas Alves da Silva fue detenido y acusado de intento de femicidio. (Foto: gentileza g1).

San Pablo romperá su récord de femicidios en 2025

Entre enero y octubre, hubo 53 femicidios en San Pablo, una cifra récord desde que comenzaron a medir estos crímenes en 2015.

En 2024 se contabilizaron 51 femicidios en la ciudad más grande de Brasil, y aunque faltan las cifras oficiales de noviembre y diciembre, se sabe con certeza que la ciudad romperá su dramático récord en 2025.

En todo el estado de San Pablo, se registraron 207 feminicidios entre enero y octubre de este año. En el mismo período del año pasado, se registraron 191. Esto representa un aumento del 8% considerando los primeros diez meses del año, indicó g1.

La ley brasileña considera que hay femicidio cuando el asesinato implica violencia doméstica e intrafamiliar, así como desprecio o discriminación por la condición de mujer de la víctima. Las penas van de 12 a 30 años de prisión.

“Por un lado, la violencia contra las mujeres está aumentando. Y, por otro, las autoridades están cada vez más preparadas para abordar la muerte violenta e intencional de mujeres desde una perspectiva de género que lleva a su clasificación como femicidio”, explicó Silvana Mariano, coordinadora del Laboratorio de Estudios de Femicidios (Lesfem), sobre el aumento de los casos.