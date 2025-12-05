Un nuevo ataque en Sudán sacudió este jueves a la localidad de Kalogi, en el estado de Kordofán Sur: al menos nueve personas —entre ellas cuatro niños y dos mujeres— murieron, y otras siete resultaron heridas, tras un bombardeo con drones atribuido a las RSF.

Según el recuento de la Red de Médicos de Sudán, el blanco fueron una guardería y un hospital, lo que eleva el impacto humanitario en una región ya consumida por el conflicto con el Ejército sudanés.

El organismo denunció el hecho como “una grave violación del Derecho Internacional Humanitario” y responsabilizó directamente a las RSF. Además, advirtió que estos ataques contra civiles e infraestructuras vitales agravan la crisis sanitaria y humanitaria que vive el país.

El ataque se inscribe en una escalada más amplia del conflicto de Sudán, que estalló en abril de 2023 luego de que se desatara una pugna por la integración de las RSF al Ejército nacional. Desde entonces, millones de personas fueron desplazadas, y las agresiones contra población civil —escuelas, hospitales, zonas pobladas— se multiplicaron.

La comunidad internacional —y organismos de derechos humanos— reclaman con urgencia que cesen los ataques indiscriminados y exigen garantías para la protección de la población civil y el acceso seguro a asistencia humanitaria en Kordofán y otras regiones afectadas.