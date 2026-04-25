Un joven de 20 años fue asesinado este viernes por la noche cuando volvía de la facultad en la localidad bonarense de Temperley. El crimen ocurrió luego de que ladrones armados, que circulaban en auto, lo increparan para robarle el celular.

Si bien la víctima no se resistió, los asaltantes le dispararon en el abdomen y se dieron a la fuga. Horas más tarde, el joven murió en el hospital.

En las imágenes de las cámaras de seguridad se puede ver el momento en el que los ladrones bajan de un auto y lo amenazan a punta de pistola. Luego del disparo, una joven que pasaba por el lugar lo asiste y lo lleva hasta una casa vecina.

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Por el hecho hay cuatro detenidos, que pudieron ser identificados por las imágenes de la grabación.