El presunto homicida fue trasladado al hospital y quedó internado. La Justicia investiga un posible homicidio agravado por el vínculo.

Un audio de WhatsApp fue el punto de partida de un drama familiar que conmocionó al barrio El Bosque, en San Miguel de Tucumán. Un hombre le envió un mensaje a su hijo en el que, según la investigación, le confesaba que había matado a su hermana y que pensaba quitarse la vida. Minutos después, el joven llegó desesperado hasta la casa y se encontró con una escena devastadora.

En el interior del domicilio de la calle España al 1500 estaba el cuerpo de Graciela del Valle Castaño, de 62 años. A pocos metros, su hermano Guillermo, de 61, estaba herido pero todavía con vida, por lo que fue asistido en el lugar y trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde quedó internado.

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Las primeras hipótesis indican que Guillermo habría asesinado a su hermana y después intentó suicidarse. De acuerdo con las versiones incorporadas al expediente, habría tratado de ahorcarse, pero la soga se cortó antes de conseguir su objetivo, por lo que sobrevivió y quedó internado fuera de peligro.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios I, encabezada por el fiscal Pedro Gallo, quien ordenó la intervención del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) y de la División Homicidios de la Policía de Tucumán para realizar las pericias en la escena del crimen.

Uno de los aspectos que más desconcierta a los investigadores es que el cuerpo de la víctima no presentaba lesiones visibles durante la inspección inicial. Por ese motivo, la autopsia será determinante para establecer la causa de la muerte y confirmar si efectivamente se trató de un homicidio.

En principio, la causa fue caratulada como “presunto homicidio agravado por el vínculo”, mientras los investigadores avanzan con la recolección de pruebas, peritajes y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar responsabilidades.

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Testimonio de los vecinos

“Nos dimos cuenta de que algo malo había pasado cuando llegó un patrullero a toda velocidad. Después vinieron más policías y personas con trajes blancos”, relató Pedro García, otro vecino de la zona.

“Algunos dijeron que don Guillermo había matado a la pobre señora, pero no sabemos nada. Vivían juntos desde hacía tiempo”, agregó.

Otra vecina, Esther Alvarado, contó: “Sabíamos que ella estaba enferma y que él la cuidaba. Es una desgracia lo que sucedió”.

Hasta el momento, el hermano de la víctima no quedó detenido. El fiscal aguarda los resultados de la autopsia y de la historia clínica de la mujer para definir los próximos pasos.

El hijo del hombre internado fue entrevistado por la Policía para aportar detalles sobre lo ocurrido, aunque sus declaraciones no trascendieron.