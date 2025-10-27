Un contador, de 52 años, José Antonio Romano, fue encontrado muerto, desmembrado y envuelto en una manta dentro de un freezer, en una vivienda de su propiedad ubicada en la esquina de avenida General Sabio y Virgen del Carmen, en la ciudad tucumana de Aguilares.

Romano, quien se desempeñaba en la Dirección General de Rentas de la provincia, fue hallado este domingo 26 de octubre alrededor de las 13:00 por su hermana, quien ingresó al domicilio preocupada por la falta de contacto con él. Tras el hallazgo, la mujer dio aviso inmediato a la Policía, que acudió al lugar, preservó la escena e informó a la Justicia.

En el lugar trabajó la Unidad Fiscal de Homicidios del Centro Judicial Concepción, dirigida por el fiscal Miguel Varela, junto con la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).

“La hermana manifestó que él no aparecía y tampoco había avisado nada. Después recibió un mensaje suyo, pero advirtió que por la forma de escribir no era su hermano”, relató el fiscal Varela, al confirmar que la víctima vivía sola en la vivienda donde fue hallada.

Hallan su camioneta y rastrean cámaras

Previo al descubrimiento del cuerpo, la camioneta del contador fue hallada cerrada en el barrio Villa Nueva, cerca de una cancha de fútbol. Esa situación generó alarma entre los familiares y motivó la búsqueda directa en la casa de Romano.

“Estuvimos recolectando testimonios de familiares y relevando el entorno fílmico de la zona para ver movimientos de vehículos o el ingreso de personas al domicilio”, señaló el fiscal.

Durante la inspección ocular, los peritos detectaron manchas de sangre y signos de arrastre desde una habitación hasta el freezer donde se encontraba el cuerpo, aunque no se observaron signos de lucha o desorden en el resto de la vivienda.

Autopsia y líneas de investigación

La Fiscalía dispuso que este lunes se realicen la autopsia del cuerpo y la inspección técnica de la camioneta para avanzar en la recolección de pruebas.

Las autoridades no descartan ninguna hipótesis sobre las circunstancias del crimen y continúan con tareas periciales y testimoniales. El caso generó profunda conmoción en Aguilares y en el ámbito estatal tucumano, donde Romano era reconocido por su labor profesional.