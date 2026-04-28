Los cuerpos de los recién nacidos fueron encontrados durante un allanamiento para dar con una nena de 12 años víctima de una violación, embarazada y que estaba desaparecida.

Una nena de 12 años fue abusada y quedó embarazada en Santiago del Estero. El 21 de abril, ella y su madre desaparecieron. La búsqueda terminó en una clínica de San Martín, provincia de Buenos Aires, donde la historia terrible de por sí, derivó en otra igual o más escalofriante. Se encontraron ocho fetos en bolsas de residuos, tres de ellos serían de 7 u 8 meses de gestación, lo que revela una trama oscura y compleja, con varios involucrados, dos ONG y una clínica bajo sospecha.

"Fueron encontrados en bolsas de consorcio, sin frío. No actuaron conforme a derecho", dijo sobre el hallazgo de los fetos el fiscal Santiago Bridoux, a cargo de la investigación por abuso sexual en Santiago del Estero.

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La víctima vive junto a su mamá en Monte Quemado, un pueblo santiagueño de 12.500 habitantes. En marzo, la mujer notó algo extraño en la salud de su hija y decidió llevarla al hospital. Fue así que le descubrieron un embarazo de estado avanzado, con fecha probable de parto en mayo. Durante una charla, la chica le confesó a su mamá que un primo había abusado sexualmente de ella, por lo que la madre hizo la denuncia.

"El 11 de marzo, el hospital de Monte Quemado activa el protocolo por una menor embarazada y se me da intervención de la denuncia ya que era el fiscal a cargo", explicaron.

🇦🇷 | La Policía halló ocho fetos humanos en bolsas de residuos dentro de la Clínica Santa María, en Villa Ballester, Argentina.



La investigación judicial apunta a una posible red de trata de personas y venta de bebés tras el parto, y a la desaparición del hijo de una menor de 12… pic.twitter.com/B5W7IIQ31w — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 28, 2026

En cámara gesell, la víctima mencionó a un primo. Sin embargo, la Justicia de Santiago del Estero determinó que serían dos primos, quienes llevaron a cabo el abuso. "Son hijos de familiares directos de la mamá, mayores de edad. Ambos tienen pedido de captura porque se encuentran prófugos", dice el fiscal.

Mientras avanzaba la investigación por el abuso sexual, la menor fue acompañada por un equipo de médicos y psicólogas de la ciudad de La Banda, a 324 kilómetros de Monte Quemado. "Va a La Banda porque un embarazo en esa etapa de gestación requiere otro profesionalismo médico que no cuentan en Monte Quemado", agrega.

Los profesionales entendieron que por el estado de vulnerabilidad de la nena de 12 años se requería otro tipo de tratamiento, por ejemplo, seguir adelante con el embarazo y dar en adopción al bebé y no someterla a un aborto por el avanzado estado de gestación y que pudiera correr riesgo la vida de la víctima.

"Buscaron que sepa los riesgos tanto a favor como en contra, sin manipularla. Desde la Justicia, vamos a cuidar a la víctima, no nos metemos en esas decisiones", aclara Bridoux.

Hasta que el 21 de abril el fiscal recibió un mensaje de la Asesoría legal, que advertía que la nena se iba a realizar un aborto y que no sabían cuándo, con quién, ni dónde. "A partir de ese momento, activamos los protocolos para ubicar a la madre y a la menor", explica el funcionario judicial.

Los investigadores dieron con un teléfono de una persona de Córdoba que pertenecería a la organización Católicas por el Derecho a Decidir Argentina, que tendría conexión con la Fundación Cigesar, una clínica de salud sexual y reproductiva de Caseros, partido de Tres de Febrero.

Cuando la Justicia santiagueña toma conocimiento que la nena y su madre se encuentran en la Clínica Santa María, de Villa Ballester, intentaron comunicarse a través de la policía el viernes por la mañana. El objetivo era que si practicaban un aborto, conservaran una muestra de ADN del feto para sumar como prueba contra los acusados por la causa de abuso sexual.

"No nos respondieron y mandaron a pasear al personal policial. Dijeron que no le tenían que informar nada a nadie", dijo el fiscal Bridoux.

Y agrega: "Fue muy sospechoso el accionar, qué necesidad tenía de pedir el allanamiento si preservaban las muestras en condiciones para la causa de abuso sexual".

Frente a la negativa de la clínica, el juzgado federal de Santiago del Estero envió un exhorto al juzgado de turno, el 5 de San Martín, para allanar el lugar. El operativo se realizó el sábado por la noche.

Cuando llegó la Policía, el director médico de la clínica negó que la menor estuviera internada ahí. Sin embargo, la nena de 12 años sí se encontraba en el lugar y ya había parido el viernes por la tarde. Incluso, cuando se le consultó a la madre sobre el bebé dijo que no sabía si había sobrevivido al parto.

Durante el operativo, la Policía encontró ocho fetos de distintas etapas de gestación desmembrados. Uno de ellos sería el que habrían sacado del cuerpo de la menor. "Hay ocho fetos y no sé cuál es de la menor. Sabemos que era un embarazo a término y tres fetos responden por la edad de gestación".

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Asimismo, el funcionario judicial explica que pudieron haber sucedido dos situaciones muy distintas: la práctica del aborto o haber inducido el parto. "Si la autopsia dice que los pulmones respiraron ya no estaríamos hablando de un aborto sino de un homicidio", revela Bridoux.

Además, aclara que "si bien con ciertos formularios y con el consentimiento de la madre pueden lograr la interrupción del embarazo", no pueden apartarse de una investigación penal en curso. Incluso, explica que "si ese bebé nació con vida y se da por muerto ya se estaría hablando de trata de personas".

"Fueron encontrados en bolsas, sin frío. No actuaron conforme a derecho. Lo que nos afecta es perder una prueba fundamental de ADN para cotejar por el abuso sexual", repite Bridoux.

Para el fiscal, la nena fue sustraída de su jurisdicción natural. "Cuando se manejan en la clandestinidad ya no hay buena fe. O es ignorancia o ya es doloso. Hasta se manejó la hipótesis de que uno de los prófugos de la Justicia haya intervenido en todo el procedimiento para destruir el ADN", confesó el funcionario.

Hoy, la nena y su mamá están de regreso en Monte Quemado. El fiscal habló con la madre y mencionó que "la nena se encuentra bien, un poco asustada". Además, por orden judicial, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires realizó el lunes un operativo en la clínica a fin de fiscalizar sanitariamente el lugar. Solo detectaron "infracciones leves" por humedad en una pared, la falta de una luz y la clínica sigue abierta y funcionando con normalidad.

Hay tres jurisdicciones involucradas a raíz del caso. La Justicia federal de Tres de Febrero investiga un posible caso de trata de personas y el rol de la ONG. Por su parte, la Justicia provincial de San Martín investiga el hallazgo de los ocho fetos. Mientras, que la Justicia de Santiago del Estero lleva adelante la causa por abuso sexual y la búsqueda de los prófugos.