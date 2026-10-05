Una nena de 3 años fue asesinada durante la noche del sábado en una casa de Villa La Angostura, en Neuquén, y su padre quedó internado bajo custodia policial. La Justicia investiga el caso y ordenó realizar peritajes en el lugar para determinar cómo ocurrió el crimen.

Fuentes policiales indicaron que la madre y la nena habían viajado este fin de semana desde Lamarque, en Río Negro, para visitar al hombre en Villa La Angostura. Los tres viven en esa localidad rionegrina.

Cuando la mujer le comunicó que debían regresar, el hombre se negó. En medio de la discusión, la agredió, sacó un cuchillo y mató a la nena. La mujer logró escapar por una ventana y fue auxiliada por un vecino.

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Después del ataque, el sospechoso se autolesionó. Fue atendido primero en el Hospital Oscar Arraiz, de Villa La Angostura, y luego derivado al Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes, por la gravedad del cuadro. Permanece internado con una herida profunda en el cuello y bajo custodia policial.

Todo ocurrió en una casa de la avenida 7 Lagos, entre Del Chilco y Del Pehuén. Intervino la Comisaría 28 de Villa La Angostura. En la escena trabajó personal de Criminalística del Poder Judicial de Neuquén y de Policía Forense, que efectuó los estudios para establecer la secuencia del ataque y las circunstancias de la muerte.

La fiscalía ordenó un allanamiento y peritajes en la casa para relevar el lugar y recolectar elementos de interés.

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En la investigación intervienen el fiscal Adrián De Lillo, el asistente letrado Ramiro Amaya y el fiscal jefe Gastón Ávila, junto con efectivos de la Policía provincial.

Los investigadores ya tomaron testimonios de personas que podrían aportar datos. Fuentes del Ministerio Público indicaron que el fiscal deberá esperar la evolución médica del imputado para formularle cargos. Al mismo tiempo, aguardan los resultados de la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial.