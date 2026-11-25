Las víctimas tenían antecedentes de venta de drogas y ya habían sido investigadas. Los primeros indicios apuntan a que fueron ejecutadas antes de que prendieran fuego el Ford Focus.

Dos hombres fueron encontrados calcinados dentro de un auto que estaba abandonado en el paraje El Tatú, sobre la Ruta Provincial 31, en Zárate. Los investigadores sospechan que se trató de un doble crimen y no descartan que esté relacionado con un ajuste de cuentas vinculado al narcotráfico.

El descubrimiento se produjo cerca de las 23. Cuando los efectivos llegaron al lugar, encontraron el Ford Focus con un foco de incendio que ya había sido extinguido. En la parte trasera estaban los cuerpos de las dos víctimas, completamente calcinados.

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De acuerdo con los primeros indicios, los hombres habrían sido ejecutados antes de que prendieran fuego el auto. Durante los peritajes, los investigadores encontraron tres vainas servidas fuera del Focus: dos calibre 11.25 y una calibre .38.

En cuanto a las posibles identidades, los investigadores trabajan con la hipótesis de que se trataría de Nicolás Oscar Amondaray, de 29 años, y Alex Jesús Verón, de 24. Sin embargo, todavía no fueron identificados oficialmente y la confirmación dependerá de los resultados de las pericias de ADN o de las huellas dactilares. Los familiares ya están trabajando con las autoridades para avanzar con el reconocimiento.

El Focus en el que encontraron los cuerpos pertenece a Amondaray, según los primeros datos de la investigación. El hombre tenía una causa por comercialización de estupefacientes, iniciada en mayo de 2024 y tramitada ante la fiscalía especializada en drogas de Zárate.

Por su parte, Verón tenía antecedentes por un hecho ilícito y por robo automotor agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, según los registros policiales.

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Por el perfil de los posibles involucrados y la modalidad del ataque, una de las hipótesis apunta a un posible ajuste de cuentas. Sin embargo, los investigadores todavía buscan establecer qué ocurrió y cuál fue el móvil del doble crimen.

En el lugar trabajaron efectivos del Comando de Patrulla, personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) y peritos de la Policía Científica, que recolectaron pruebas para avanzar con la causa.

Las autopsias fueron programadas para este martes a las 14. La investigación quedó caratulada como “incendio - averiguación causal de muerte” y busca establecer las circunstancias del hecho e identificar oficialmente a las víctimas.