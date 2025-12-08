Un hombre fue detenido en la ciudad de Bahía Blanca acusado de atacar a sus dos hermanos y matar a uno de ellos y se cree que todo ocurrió durante una pelea familiar.

El hecho tuvo lugar este domingo en una vivienda de la calle Coulin al 600, cuando Ernesto Martín Mansilla mató de una puñalada a uno de los hermanos y atacó con una pala a otro.

De manera inmediata, según informaron medios locales, se dio aviso al 911, por lo que personal del Comando de Patrullas y de la comisaría Séptima arribaron al domicilio.

Allí los agentes hallaron Rodrigo, de 32 años, quien presentaba una herida de arma blanca en la zona intercostal izquierda, por lo que rápidamente fue derivado al Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero donde falleció.

Acerca del otro hermano, Fernando, de 44 años, informaron que fue atendido en el lugar por una lesión en la cabeza producida por una pala.

Según se conoció, Mansilla fue detenido y quedó a disposición de la UFIJ Nº5.