En febrero, Flor Peña generó revuelo al dar su opinión sin filtros sobre Carlos Tévez durante una entrevista en el programa de streaming de Flavio Azzaro. Aunque sus declaraciones despertaron una fuerte polémica en redes y medios, el exjugador decidió no responder en el momento y mantenerse en silencio. Sin embargo, esta semana, Carlos Tévez habló por primera vez sobre el tema, y sus palabras no pasaron desapercibidas.

A la salida de un programa televisivo, el exdelantero fue interceptado por el móvil de LAM (América TV), donde brindó una declaración breve, pero significativa. “Sobre los pensamientos de los demás no puedo decir nada. Yo a Florencia no la conozco personalmente, sé quién es. Pero no puedo hablar de ella”, comentó Tévez, desmarcándose sin entrar en polémicas.

Ante la consulta de Ángel de Brito sobre si lo habían sorprendido las críticas, el "Apache" fue claro: “Yo sigo haciendo mi vida con mis hijas y mi señora, no me meto en esos problemas. Ya lo pasé cuando era chico, hoy disfruto de la vida. Ya tuve mucho bolonquis”.

Las declaraciones de Peña, que desataron la controversia, apuntaban a una supuesta contradicción entre el origen humilde de Tévez y su comportamiento actual. “A mí siempre me gustó mucho como jugador, pero no me gusta en quién se convirtió. Me parece que se olvidó un poco de dónde vino”, dijo la actriz, cuestionando que el exfutbolista no aproveche su influencia mediática para enviar mensajes sociales más comprometidos.

Frente a este escenario, la Fundación Carlos Tévez también salió a responder, a través de su directora, Silvia Tallarico, quien se mostró molesta por los dichos de Peña. “Me dio indignación su poco conocimiento. La invito a que venga a nuestra sede en Martínez, donde estamos desarrollando campañas educativas y solidarias”, expresó durante una transmisión en Mitre Live.

Tallarico defendió el trabajo de la fundación, resaltando que se enfoca en valores, deporte y educación, en línea con la visión de Tévez. “Hay personas que ayudan desde el silencio y chicos que hoy necesitan útiles escolares. Esto es lo que hacemos día a día”, concluyó.

Aunque Carlos Tévez eligió no confrontar directamente, la respuesta institucional desde su entorno busca reforzar su compromiso con causas sociales y dejar en evidencia que muchas acciones se hacen sin buscar visibilidad mediática.