Mauro Icardi le dedicó un dulce posteo a su hija Isabella, producto de su relación con Wanda Nara, en el marco de su cumpleaños. En su dedicatoria, el futbolista lamentó la distancia que lo separa de sus hijas y deseó un próximo encuentro familiar.

A raíz de la prohibición por parte del Juez Hagopian de exponer a sus hijas en redes sociales, el jugador del Galatasaray publicó una historia de Instagram con la figura de un hombre con su hija y escribió: “Feliz Cumple Isi. Hoy, 27 de octubre, cumple años mi pequeña gran Princesa. 9 años de amor puro, de risas, de abrazos que hoy extraño más que nunca”.

Y lamentó el estar lejos de su pequeña en este día especial: “Aunque la vida nos tenga lejos, nada ni nadie puede separar lo que mi corazón siente por vos ‘Pepita’”.

Casi como una promesa, Icardi le dijo a su hija que falta cada vez menos para que puedan volver a abrazarse: “Papá siempre va a estar, en cada pensamiento, en cada sueño, en cada latido. Y pronto, muy pronto, ese abrazo que tanto esperamos volverá a ser real y más fuerte que nunca. Te Amo con todo mi corazón”.

Además del saludo a su pequeña, Icardi se mostró dentro de un jet privado aterrizando en Milán para una escapada romántica con su pareja, la China Suárez.