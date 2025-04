Florencia de la V habló por primera vez con franqueza sobre su salida de Intrusos y su nueva etapa al frente de Los Profesionales, el ciclo de espectáculos que conduce por Canal 9 y que ya logró posicionarse entre los favoritos del público.

En diálogo con Pablo Montagna para Pasamontagna (Radio Rivadavia), la conductora expresó su satisfacción por el presente que atraviesa: “Estoy muy contenta, feliz con lo que está pasando con el programa porque se instaló rápidamente. Me sorprendió gratamente”.

Sobre la elección del nombre del ciclo, Florencia reveló que fue una propuesta del canal: “Me gustó. No necesito que un programa lleve mi nombre para sentirlo propio. Creo que uno se adueña de los proyectos desde la construcción diaria. Esto fue un gran desafío para mí”.

Al referirse al rating, fue tajante: “No trabajo para el número, no lo pregunto ni me fijo. Vengo del teatro, y lo único que me interesa es hacer un buen programa. Quiero irme a mi casa sabiendo que di lo mejor”.

Consultada sobre su sorpresiva salida de Intrusos, Florencia recordó que se enteró por una periodista que no seguiría en el ciclo. “No me pregunté más después de lo que pasó. Lo que me gratificó fue la respuesta del público y las nueve propuestas laborales que recibí apenas me despedí. Eso habla bien de mi trabajo y de la confianza que genero”, afirmó.

Puede interesarte

La conductora destacó también su vínculo con Canal 9, señalando que fue allí donde debutó hace más de 30 años y que siempre sintió un cariño especial por esa pantalla.

Sobre la competencia directa con Intrusos, Florencia evitó la polémica: “En la competencia, el gran beneficiado es el público porque tiene más opciones. Y para mí es muy gratificante estar cerca en las mediciones de un programa con 25 años de historia. Me da felicidad que el público confíe en nosotros”.