La gimnasta Simone Biles desembarcó este miércoles en la Argentina y fue recibida por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien le dio una bienvenida oficial y le entregó la distinción como “Huésped de honor” de la ciudad de Buenos Aires. Considerada una de las más destacadas figuras de la gimnasia artística mundial, la estadounidense arribó esta mañana al país para participar en distintos encuentros con jóvenes y deportistas locales.

Durante la ceremonia, llevada a cabo en la sede gubernamental de Parque Patricios, Macri entregó el diploma de honor a Biles y valoró su trayectoria deportiva y su ‌labor por la promoción de la salud mental en el deporte de alto rendimiento. “Es un orgullo que nos visite y que disfrute Buenos Aires. Ella es un ejemplo inspirador para todos los que creemos en el deporte como herramienta de superación personal”, expresó el mandatario porteño.

El acto se realizó en el auditorio de la Casa de Gobierno, donde la atleta dictó la charla “El poder de creer” ante una importante cantidad de asistentes.

Simone Biles fue distinguida como "Huésped de honor" de la ciudad de Buenos Aires.

Simone Biles, oriunda de Columbus, Ohio, tiene 28 años y posee en su carrera 11 medallas olímpicas y 23 títulos mundiales. Su aporte a la gimnasia fue reconocido tanto por el Gobierno de la Ciudad como por entidades deportivas nacionales, al considerar que su presencia fortalece la posición de Buenos Aires tras ser designada Capital Mundial del Deporte 2027, un reconocimiento a las ciudades por su alto nivel de promoción y desarrollo deportivo.

Según marca su agenda oficial, la multicampeona olímpica dictará este jueves, desde las 17, una clínica de gimnasia artística junto a su entrenador, Laurent Landi, en el estadio Mary Terán de Weiss del Parque Roca. El evento fue organizado conjuntamente por la Secretaría de Deportes porteña, la Federación Metropolitana y la Confederación Argentina de Gimnasia.

Para participar de este evento, en el Parque Olímpico los interesados deben inscribirse a través de [email protected]. Cabe destacar que el envío del mail no garantiza el acceso: los organizadores confirmarán la asistencia mediante una invitación posterior.

“Simone Biles no sólo es una de las deportistas olímpicas más destacadas, es un símbolo de superación, compromiso y perseverancia. Su historia inspira a millones de jóvenes y recibirla nos impulsa a seguir promoviendo los valores del esfuerzo y la inclusión a través del deporte”, afirmó el secretario de Deportes de la Ciudad, Fabián “Chino” Turnes, en declaraciones brindadas durante la distinción a la gimnasta estadounidense.

Durante su carrera deportiva, Biles creó al menos cinco movimientos gimnásticos en distintos aparatos que llevan su nombre. Sus logros le dieron un impulso sin precedentes a la gimnasia deportiva y miles de chicas de todo el mundo llegaron al deporte motivadas por sus hazañas.

Tokio 2020: salud mental ante la presión

Su retiro parcial en Tokio 2020 por “twisties” visibilizó los riesgos psicológicos de la gimnasia de élite (REUTERS/Lindsey Wasson)

En los Juegos Olímpicos Tokio 2020, Biles enfrentó un episodio que marcó un antes y un después. Experimentó los llamados “twisties”, un bloqueo mental en el que la concentración y cuerpo pierden sincronía durante ejecuciones complejas, lo que puede poner en riesgo la integridad física. Esto la llevó a retirarse de varias pruebas.

La reacción pública fue divisiva: mientras algunos elogiaron su coraje al priorizar el bienestar, otros la criticaron por retirarse como favorita mundial. Biles eligió centrarse en su salud y recuperación. Según la atleta, este episodio fue un punto de inflexión dentro de su carrera y su docuserie.

En sus propias palabras, compartió que “había bastante en juego para mí personalmente, porque tenía mucho que demostrarme a mí misma, pero una vez que todo terminó, me sentí muy liberada”.