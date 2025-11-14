Un enorme operativo sobre la avenida General Paz terminó con un hombre detenido acusado de manejar un auto utilizado durante un intento de robo y tener en su poder un arma cargada.

El hecho sucedió este viernes por la mañana cuando efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron sobre la avenida General Paz a un auto que tenía pedido de secuestro por un intento de robo y tras detenerlo hallaron un arma cargada en su interior.

El auto, un Volkswagen Polo, fue detectado por un lector de patentes en el barrio porteño de Villa Devoto rumbo al río de la Plata, por lo que se radicó el alerta.

El parte policial al que accedió la agencia Noticias Argentinas señala que el personal del Anillo Digital logró detenerlo a la altura de la calle Superí en Saavedra.

Se comprobó que el auto tenía pedido de secuestro por un intento de robo con un arma de aire comprimido el miércoles último por parte de dos sujetos, motivo por el cual procedieron al arresto del hombre.

Al momento del operativo, el vehículo solo tenía a su conductor como ocupante y al requisar el interior, los oficiales hallaron un revólver calibre 22 con ocho municiones, el cual fue secuestrado.