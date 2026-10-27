Un impactante accidente de tránsito se registró durante la mañana de este martes 27 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires, cuando un camión de bomberos chocó con un colectivo de la línea 28 y terminó incrustado contra el frente de la ex cárcel de Caseros, en el barrio de Parque Patricios.

El siniestro ocurrió en la intersección de la avenida Caseros y Pichincha, mientras la autobomba se dirigía a combatir un incendio en un edificio ubicado en la zona de Bulnes y avenida Corrientes.

Como consecuencia del impacto, al menos diez personas resultaron heridas. Además, tres bomberos quedaron atrapados dentro del vehículo y debieron ser rescatados por los equipos de emergencia.

El choque también involucró a un automóvil particular, mientras que las autoridades trabajan para determinar las circunstancias en las que se produjo la colisión.

Tres bomberos quedaron atrapados tras el impacto

La autobomba pertenecía al Cuartel Parque Patricios II y circulaba hacia un operativo por un incendio que, posteriormente, fue controlado.

Por motivos que todavía se investigan, el vehículo de emergencia colisionó con un colectivo de la línea 28. Tras el choque, terminó impactando violentamente contra una de las estructuras del antiguo complejo penitenciario de Caseros.

La fuerza de la colisión provocó importantes daños materiales y dejó a tres integrantes del cuerpo de bomberos atrapados en el interior del camión.

Personal especializado intervino para liberarlos y brindarles asistencia médica. Los tres fueron finalmente rescatados.

Las imágenes difundidas desde el lugar muestran la autobomba contra el frente del edificio, con severos daños en su parte delantera.

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Diez personas heridas y un importante operativo del SAME

El Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) desplegó un operativo para asistir a las personas involucradas en el accidente.

De acuerdo con el primer parte oficial, se contabilizaron diez heridos, entre ellos seis bomberos, tres pasajeros del colectivo y una persona que viajaba en el automóvil particular.

Dos de los lesionados, un hombre y una mujer, fueron trasladados al Hospital Penna con traumatismos de cráneo sin pérdida de conocimiento.

Los otros ocho heridos fueron derivados a los hospitales Argerich, Ramos Mejía y Piñero para recibir atención médica.

Según la información difundida por las autoridades, ninguno de los pacientes presentaba lesiones de gravedad en la evaluación inicial.

El tránsito quedó afectado en Parque Patricios

El choque provocó un importante despliegue de personal sanitario, policial y de rescate en la intersección de Caseros y Pichincha.

En el operativo participaron efectivos de Bomberos de la Ciudad, personal del SAME y agentes de la Policía porteña.

También trabajaron integrantes de los grupos especiales de rescate de Caballito y Saavedra, junto con una dotación de la estación Barracas.

Las tareas se concentraron en la asistencia de los heridos, el rescate de los bomberos atrapados y la evaluación de los daños ocasionados por el impacto.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, el tránsito en las inmediaciones se vio afectado por la presencia de vehículos de emergencia.

Investigan cómo se produjo el accidente

Las autoridades buscan determinar las circunstancias de la colisión y establecer cómo el camión de bomberos terminó impactando contra la ex cárcel de Caseros.

Una de las cuestiones que deberá esclarecerse es la secuencia del choque entre la autobomba, el colectivo de la línea 28 y el automóvil particular.

También se analizarán las condiciones de circulación de los vehículos involucrados y los registros disponibles del lugar.

El accidente ocurrió mientras el personal de bomberos respondía a una emergencia por un incendio en el barrio porteño de Almagro.

El fuego al que se dirigían los rescatistas fue posteriormente extinguido, mientras continuaban las tareas de asistencia y evaluación de las consecuencias del choque.