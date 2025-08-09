En el viaje que Marley emprendió con Susana Giménez en Estambul para Por el mundo (Telefe), en su temporada 2025, el conductor entrevistó a Mauro Icardi en el estadio del Galatasaray. En una breve entrevista en donde evitó referirse a Wanda Nara y las denuncias como a su romance con la China Suárez, contó cómo fue su regreso al país en donde es considerado un ídolo.

“Es increíble el fanatismo. La verdad que yo siempre digo que nosotros en Argentina somos muy fanático del fútbol y la hinchada es muy buena, pero acá son para mí... Es otro nivel”, mencionó, sobre el fervor que despierta el fútbol y entre los hinchas del club turco.

“Vengo todos los días entrenar ahora. Este es el centro nuevo, que me queda a diez minutos de casa y después por la calle ando poco. Hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita y los lugares más conocidos”, contó, cuando el animador le preguntó por su rutina y las pasiones que levanta entre los hinchas.

“Es muy difícil salir a la calle porque la gente es muy enferma, pasional. Se te tiran encima, te agarran, quieren fotos. A la vez, es algo lindo y algo feo. Por eso es algo lindo en la cancha recibir el amor de la gente o acá mismo en el entrenamiento. Hay gente que no viene a ver el entrenamiento. Quería que vean todas las instalaciones, el estadio, el Liceo de Galatasaray, la isla. Hay muchos lugares y obviamente Galatasaray representa a Estambul”, destacó Icardi.

“Sí voy a algún lugar lo hago con mi chofer o con alguna seguridad. Voy a recorrer el punto exacto y me voy. Es un lujo para los turistas. Viene mucha gente y poder vivirla y estar acá es un placer. Del resto no conozco nada, pero ya voy a tener tiempo seguramente”, destacó el futbolista, que antes había estado entrenando y se lo veía con la cara roja por la exposición al sol.

El futbolista habló sobre su recuperación, su regreso al entrenamiento y sus costumbres culinarias

“Tenemos todo acá. La verdad que acá es donde concentramos, donde entrenamos cada día y tenemos el estadio cerquita, a diez minutos o 15 minutos de acá. Es nuestro fuerte. Estamos todos los días de nuestra vida acá adentro”, aseguró, sobre las comodidades que tienen los jugadores. “¿Estás conectado con Argentina viendo las noticias o ves todo lo que es Turquía?“, indagó Marley. ”Obviamente uno está conectado siempre. Tenemos familia, gente allá y tengo la tele argentina que la puedo ver", contó, sobre su día a día.

Uno momento diferente fue cuando Marley recordó el beso que se dio su hijo con Isabella, su hija menor con Wanda. “Sí, me acuerdo. Estaban en Tailandia”, recordó el delantero. “Vos tenías dos y ella tenía tres. Se dieron un beso en la boca”, le contó el conductor a su hijo, sobre el momento que formó parte de un viaje que Marley tuvo para el programa con la animadora de MasterChef. “Isabella lo cuenta siempre. Dice ‘mi novio era Mirko’. Así que cuidado con mi hija, no”, acotó con gracia Icardi, mientras se dirigía al nene de 7 años.

También se refirió a si extrañaba nuestro país. “Por la lesión estuvo bastante tiempo allá, pero ya extrañaba volver y estar acá. Volver a entrenar y jugar partidos. Todavía no estoy habilitado para jugar, pero sí será en un mes o dos”, pormenorizó. En cuanto a sus gustos por la cocina argentina o la de ese país, Icardi se dividió: “En casa se hace comida de los dos lados. Un poco de todo. Siempre que voy y vengo traigo todo para todo el mundo. Siempre tenemos gente en casa, invitados, amigos que vienen o amigos de Italia o de Francia que se vienen para acá. Siempre me rodean”, destacó.