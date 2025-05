La polémica pareja integrada por Mauro Icardi y la China Suárez continúa realizando fuertes descargos en sus cuentas de Instagram en contra de los medios argentinos, los abogados de Wanda Nara y las críticas que reciben en las redes sociales.

Mientras la pareja se muestra enamorada en las redes sociales y disfruta de su estadía en Estambul, Turquía, donde el futbolista planea retomar su carrera en el Galatasaray, nuevos rumores ponen en duda la armonía en su vida privada.

En el programa LAM, difundieron un mensaje que habría sido enviado por el propio Icardi a un amigo de confianza, en el que revela la creación de una cuenta de Instagram alternativa. ¿El motivo? El futbolista estaría siendo controlado por la actriz, quien revisaría sus redes sociales y comunicaciones personales.

Pepe Ochoa, panelista de LAM, fue quien compartió la captura de pantalla del supuesto mensaje entre Icardi y un amigo. En ese intercambio, el jugador le solicita a su contacto que se comunique con su abogada, Elba Marcovecchio, para avisarle que creó un perfil alternativo en Instagram, el cual solo unos pocos conocen.

"Me lo creé con otro celular porque Euge me está revisando las redes últimamente y me incomoda", habría confesado Icardi.

Además, el jugador le pidió al amigo que le diga a Marcovecchio que quería hablarle por asuntos personales, y que le avisara si lograba contactarla para poder enviarle el nombre del nuevo perfil privado.

“Si te contesta Elba avísame y te paso el Instagram, así me habla ahí... decile que quiero hablar de algo personal”, le pidió.

Celos tóxicos

Según explicó Ochoa, la China hizo que Mauro se distancie de sus amistades y personas que no le gustaban, entre ellas el supuesto amigo que compartió la captura de pantalla.

La tensión con las abogadas de Icardi no sería nueva. En su momento, trascendió que la China estaba presente durante las reuniones que Mauro tenía con sus abogadas y que, luego de la difusión del audio de Lara Piro donde la llamaba “puta”, no tendría la mejor de las relaciones con las letradas.

Además, también habría circulado el rumor de que el futbolista estaba interesado en algo más con su abogada Elba Marcovecchio, pero ella se encargó de desmentir que haya una relación más allá de la profesional.