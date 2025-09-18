La policía de Los Ángeles identificó como Celeste Rivas, una adolescente de 15 años que estaba desaparecida desde 2024, a la joven que fue encontrada descuartizada en el baúl de un Tesla registrado a nombre del rapero “D4vd”.

El macabro hallazgo se produjo la semana pasada en un depósito judicial de autos en Hollywood Hills. El vehículo, un Tesla negro, estaba a nombre del artista de 20 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke

Quién era Celeste Rivas y cómo la identificaron

Celeste Rivas había desaparecido de Lake Elsinor, California, cuando tenía apenas 13 años. Su familia la buscó durante meses y, según contó su mamá, la joven tenía un tatuaje en el dedo índice derecho que decía “Shhh…”, igual al que lleva el propio D4vd. Sin embargo, la madre aclaró que otras celebridades, como Rihanna y Lindsay Lohan, también tienen ese diseño.

Celeste Rivas estaba desaparecida desde 2024. (Foto: gentileza The New York Post).

La adolescente fue encontrada con un top, calzas negras, una pulsera amarilla y aros metálicos.

Su cuerpo estaba envuelto en plástico y en avanzado estado de descomposición, lo que dificultó la identificación inicial. El fuerte olor que salía del auto alertó a los empleados del lugar, que avisaron a la policía.

El vínculo con el cantante D4vd y la investigación

El artista, que saltó a la fama en 2022 gracias a sus éxitos virales en TikTok y su tema “Romantic Homicide”, colabora con la investigación. La policía lo vinculó al caso a partir de la patente del vehículo. Al momento del hallazgo, el cantante se preparaba para un show en Minneapolis y seguía activo en sus redes sociales, donde tiene más de 2 millones de seguidores.

El cuerpo encontrado en el tesla de D4vd era de Celeste Rivas, una adolescente de 15 años. (Foto: gentileza The New York Post).

La madre de Celeste reveló que su hija había tenido un novio llamado David, lo que sumó más interrogantes al caso. Cuando se conoció la noticia del cuerpo en el baúl, la mujer sospechó de inmediato que se trataba de su hija.

El impacto en la carrera de D4vd

El escándalo tuvo consecuencias inmediatas para el cantante. Crocs y Hollister, dos marcas con las que acababa de lanzar una colaboración llamada “Dream Drop”, decidieron dar de baja al artista apenas se conoció la noticia. Las imágenes de la campaña fueron publicadas, pero el rostro de Burke fue recortado de todas ellas.

El cuerpo fue encontrado en el auto de D4vd. (Foto: gentileza MSN).

Además, D4vd canceló un show en Seattle, aunque el local seguía vendiendo entradas y no había comunicado oficialmente la suspensión en sus redes.

El caso sigue generando conmoción y muchas preguntas sin respuesta. La familia de Celeste pide justicia, mientras la policía intenta reconstruir cómo terminó la adolescente en el auto del famoso cantante.