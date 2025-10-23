Chubut se convirtió en el escenario del brutal crimen de un hombre oriundo de Río Negro, precisamente de la ciudad valletana Villa Regina. Su cuerpo fue hallado en una playa en el sector conocido como «Las Caras Talladas», a unos 14 kilómetros de Rawson. Estaba «maniatado» y «envuelto en una frazada». Si bien las autoridades confirmaron que era rionegrino, recién en las últimas horas revelaron su identidad tras darle aviso a su familia.

Finalmente las autoridades de la provincia de Chubut confirmaron que el hombre fue identificado como Mario Giannobile de aproximadamente 38 años. Giannobile era de Villa Regina y según lo revelado, hace unos pocos meses se había mudado a Puerto Madryn.

Como parte de la investigación que se realizó se pudo determinar que el hombre tenía antecedentes en Río Negro por infracción a la ley de estupefacientes. En Chubut están detrás de un crimen presuntamente vinculado con el narcotráfico aunque están trabajando para determinar si es así y también para encontrar a los autores principales del macabro hecho.

Cómo fue hallado el cuerpo del hombre de Río Negro

El cuerpo fue encontrado por una pareja que recorría la zona y vio que estaba envuelto en sábanas. El subjefe de la Policía del Chubut, Mauricio Zabala, a cargo de la investigación detalló que estaba maniatado de pies y manos con cuerdas.

«El lugar es de muy difícil acceso, con acantilados y marea alta, lo que complicó las tareas de rescate«, explicó Zabala.

En cuanto a las causas de muerte, el informe de autopsia reveló que presentaba múltiples lesiones y ataduras tanto en manos como pies. ”Por las características del hallazgo y los antecedentes de la víctima, la Brigada de Investigaciones está abocada a determinar el trasfondo de lo sucedido”, indicó el comisario.

La investigación continúa bajo la órbita de la Fiscalía de Rawson, que trabaja junto a la División de Criminalística y la Brigada de Investigaciones para esclarecer el crimen.