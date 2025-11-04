Video
Impactante accidente en Córdoba: un auto chocó una moto y sus ocupantes volaron por el aire
El siniestro ocurrió en la intersección de las calles Pastor Taboada y Manuel Parga y quedó registrado por las cámaras.
Ocurrió en barrio Residencial Vélez Sarsfield. Uno de los ocupantes de la moto permanece en el Hospital de Urgencias.
Un fuerte choque entre una moto y un automóvil ocurrido este lunes en una esquina del sur de la ciudad de Córdoba dejó como saldo a uno de los ocupantes del vehículo menor con heridas de consideración.
El hecho se produjo en la intersección de las calles Pastor Taboada y Manuel Parga, en el barrio Residencial Vélez Sarsfield, y fue captado por las cámaras de seguridad del 911.
Las imágenes muestran cómo una Brava Nevada impacta contra uno de los laterales de un Gol Trend y ambos ocupantes del rodado menor salen despedidos por el aire para terminar impactando contar la carpeta asfáltica.
A raíz del siniestro, el lesionado fue asistido por un servicio de emergencias y trasladado al Hospital de Urgencias, donde permanece bajo observación.