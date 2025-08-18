El domingo empezó con un susto grande en el autódromo Parque de General Roca. La final de la Fiat Competizione transcurría con total normalidad, hasta el auto del piloto local Juan Ignacio Álvarez empezó a dar tumbos de manera descontrolada.

El auto, después de tantos golpes, terminó contra las gomas de protección y al toque llegaron los médicos que siempre acompañan a la categoría, además de la ambulancia. De acuerdo a los primeros informes, sufrió muchos golpes, especialmente en el hombro y fue trasladado al Sanatorio Juan XXIII por precaución.

El piloto local venía en el penúltimo lugar, antes del durísimo accidente.

Mientras tanto, en la zona de boxes hubo mucha preocupación, pero los allegados al piloto informaron que Juan Ignacio se encontraba consciente y que había salido del auto por sus propios medios. El auto se quedó sin frenos, pisó el pianito y a partir de ahí dio varios tumbos. Por suerte, no se pegó con ninguno de los rivales que tenía adelante.

Puede interesarte

Después el accidente, el final de la carrera

El accidente se produjo en la séptima vuelta, en una competencia que estaba programada a 20 minutos + un giro. Obviamente la carrera se detuvo durante varios minutos y cuando llegó la reanudación, la victoria quedó en manos de Daniel Cosenza, quien dominó de punta a punta y dejó en el camino a Agustín Roberi, líder del certamen y Ramiro Lafuente, quien había ganado en la final del sábado y así redondeó un gran fin de semana en la vuelta de la categoría telonera al TC2000 al trazado rionegrino.