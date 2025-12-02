Un automovilista que conducía bajo los efectos del alcohol protagonizó un violento choque este domingo en la ciudad de La Plata, donde, por causas que aún se encuentran bajo investigación, perdió el control de su camioneta, derrapó y chocó de costado contra tres postes de luz. Afortunadamente, estas estructuras evitaron que el conductor destruyera una casa, la cual podría haberse derrumbado si era embestida por el vehículo.

De acuerdo a la información consignada por medios locales, el hecho ocurrió durante la madrugada sobre la calle 137 entre 525 y 526, en la localidad platense de San Carlos.

El video que encabeza esta nota muestra el momento exacto en el que la camioneta, una Toyota Hilux blanca, despista e impacta contra unos postes ubicados sobre la vereda. La presencia de estas columnas fueron determinantes para que la 4x4 rebotara, diera un trompo y quede sobre la calle.

De esta manera, una casa se salvó de ser impactada por el vehículo, que circulaba a alta velocidad y podría haber provocado su destrucción inmediata.

137 e/ 525 y 526. A nada de meterse en una casa. El conductor estaba alcoholizado. Cuando lo bajaron del habitáculo, “no se podía mantener en pie”, dijo un vecino. pic.twitter.com/QViUICSy4H — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 1, 2025

Fuentes policiales consultadas precisaron que personal del SAME se presentó en el lugar del hecho, pero al no registrarse lesionados no hubo atención médica.

“Si no era por los palos de internet, me rompía toda la casa”, dijo el dueño del lugar. Además, el hombre aseguró que el conductor manejaba con un fuerte estado de ebriedad que le impedía caminar con normalidad, por lo cual los efectivos de la Policía Bonaerense que se presentaron en el lugar del hecho se lo llevaron detenido.