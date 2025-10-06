Durante la madrugada de este lunes se produjo un fuerte siniestro vial sobre la Ruta Nacional 11, a la altura del kilómetro 504, entre las localidades de Nelson e Iriondo. Dos camiones de carga protagonizaron un fuerte choque que dejó a sus conductores con lesiones y obligó a un corte total de tránsito en la zona.

Según informaron fuentes policiales, uno de los vehículos era conducido por Agustín Rojas, de 23 años, oriundo de Reconquista, quien transportaba soja, mientras que el otro camión era manejado por Adrián Valdéz, de 27, con domicilio en Concordia, que trasladaba alimentos perecederos. Ambos choferes fueron asistidos en el lugar y trasladados al Hospital Cullen de Santa Fe. Valdéz sufrió fracturas en la cadera y en la pierna izquierda.

En el lugar trabajaron bomberos zapadores, personal de la Unidad Operativa Regional III, agentes de la Comisaría 17ª y servicios de emergencia de Gobernador Crespo y Nelson. Las tareas se extendieron durante varias horas para asistir a los heridos y remover los vehículos siniestrados, que quedaron sobre la calzada tras el impacto.

Puede interesarte

El tránsito permanece interrumpido en ese tramo de la Ruta 11, con desvíos implementados a la altura de la intersección con la Ruta Provincial 4, hacia Laguna Paiva y Manucho. Las autoridades solicitaron circular con precaución, ya que continúan los trabajos de peritaje y limpieza en la zona del accidente.