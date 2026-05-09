El MotoGP vive un nuevo fin de semana de competencia en la temporada 2026, esta vez en el Gran Premio de Francia en el tradicional circuito de Le Mans. Durante la carrera Sprint que ganó el español Jorge Martín, su compatriota Marc Márquez sufrió un duro accidente sobre el final de la última vuelta.

Márquez golpeó la pista con la rodilla, lo que hizo que pierda el control de su moto y salga despedido aún manteniéndo las manos en ella. Con el envión del vehículo, dio una vuelta en el aire y tanto la moto como el piloto salieron volando.

"Marc Marquez"



Por el fuerte accidente del píloto en la carrera sprint de #MotoGPpic.twitter.com/G17NXZCLZl — Tendencias Deportes (@TendenciasDepor) May 9, 2026

El español quedó deslizándose por la pista de Le Mans, aunque en la caída golpeó su cabeza contra el suelo. La moto quedó destrozada y hasta perdió una de las gomas.

El español se retiró junto a los médicos hacia los boxes sumamente dolorido y rengueando, pero sin consecuencias físicas graves.