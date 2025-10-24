Se vieron involucrados dos camiones y dos vehículos particulares. Además de las víctimas fatales, dos personas heridas fueron trasladadas al Hospital de Campana.

La circulación en la Ruta 9 Panamericana, a la altura del kilómetro 73, quedó bloqueada tras un grave accidente en el que se vieron involucrados dos camiones -ambos incendiados- y dos autos particulares. La trágica colisión dejó como resultado cinco personas muertas y dos heridas trasladadas al Hospital de Campana. Horas más tarde del trágico choque, se dieron a conocer impactantes imágenes de ese momento.

La colisión desencadenó un incendio que requirió la asistencia inmediata de las autoridades, aunque el avance de los Bomberos resultó complicado por la intensa congestión vial que se formó y abarcó unos cinco kilómetros en esa zona.

Puede interesarte

Durante este incidente registrado el jueves, participaron dos unidades de carga pesada: uno de los camiones circulaba rumbo a Rosario, perdió el dominio del vehículo, cruzó el carril opuesto y arrastró consigo a un automóvil que circulaba en el mismo sentido. A su vez, se produjo una segunda colisión que involucró al otro camión y a un coche cuyo destino era la Ciudad de Buenos Aires.

🚨 AL MENOS TRES MUERTOS EN CUÁDRUPLE CHOQUE EN PANAMERICANA EN CAMPANA

- Fue en el kilómetro 72 de ruta 9 mano a CABA.

- Chocaron dos camiones y dos autos.

- Las tres víctimas murieron carbonizadas.

- Además hubo tres heridos pic.twitter.com/xyqPV2eItK — Vía Szeta (@mauroszeta) October 23, 2025

En este contexto, las autoridades investigan el origen del accidente. De acuerdo a información obtenida, los vehículos involucrados son un Citroën C4, una Peugeot Partner y dos camiones Iveco. Uno de los camiones transportaba bobinas y el otro, zanahorias. Las víctimas fatales fallecieron a causa del fuego que surgió tras el impacto.

Tras horas de tareas en el sitio, se dio a conocer el momento exacto del accidente. En el video, que encabeza la nota, se puede apreciar cómo uno de los camiones sufre un desperfecto y se cruza de mano en la Ruta. En el mismo movimiento arrastra al coche, el Citroën, e impacta de lleno con el otro vehículo particular, identificado como la Partner. Desde atrás colisiona otro rodado de carga y el fuego se desató de inmediato.

Puede interesarte

El Citroën quedó prensado bajo los camiones e inició un foco ígneo en el motor, lo que agravó la situación y redujo la visibilidad en el sitio. La Partner, por su parte, quedó aplastada entre el segundo camión y el guardarraíl: quedó completamente destruida. Las cabinas de los dos camiones también quedaron carbonizadas por completo.

Tras una amplia labor de los equipos de emergencia, se interrumpió el tránsito en toda la calzada y los conductores fueron desviados hacia la Colectora Sur y el puente de Otamendi.

En la zona trabajaron Bomberos Voluntarios, trabajadores de Autopistas del Sol y policías. Las labores de peritaje y remoción de los vehículos perduró hasta altas horas de la tarde, por lo que el tránsito en Panamericana, mano a CABA quedó completamente varado. El accidente ocurrió a pocos metros del Parque Industrial de Campana, un área donde es común la presencia de camiones.