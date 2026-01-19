Una mujer sufrió graves heridas tras ser atropellada y golpeada contra un árbol en un cruce de la localidad de San Francisco Solano, en el partido de Quilmes, después de que un auto y un colectivo chocaron en una esquina transitada del sur del conurbano bonaerense.

El accidente ocurrió cerca del mediodía del jueves, poco después de las 13, en la intersección de las calles 839 y 897. La víctima, Carolina, madre de 12 hijos y sostén de su familia, volvía de una feria y caminaba por la calle, ya que empujaba un carrito y la vereda presentaba obstáculos.

Cuando llegó a dicha esquina, se detuvo y quedó esperando para cruzar. El coche circulaba de frente a ella. El colectivo, de la línea 257, impactó de frente al auto, que venía a mayor velocidad. Tras esa colisión, el rodado de menor porte se deslizó de costado y embistió a Carolina, quien fue eyectada varios metros hasta chocar violentamente contra un árbol.

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada en la zona. En las imágenes se ve cuando el colectivo circula por la calle 897, colisiona la parte trasera del vehículo que avanzaba por la calle 839 y, producto del impacto, el conductor del auto pierde el control y arrolla a la mujer.

El video muestra el momento en que Carolina cae al pavimento, es arrastrada y termina golpeada contra el árbol. Al escuchar los ruidos, vecinos salieron y se acercaron inmediatamente para asistirla.

📢 Solano: venía de hacer compras y sufrió grave accidente de tránsito tras chocar un colectivo con un auto 🗣️✍️ #Quilmes pic.twitter.com/gByUPXcngp — Guillermo Troncoso (@TroncosoGuille) January 16, 2026

Según el reporte policial, los Bomberos Voluntarios y una ambulancia del SAME llegaron pocos minutos después. El personal de emergencia asistió a la víctima, la estabilizó en el lugar y la trasladó de urgencia al Hospital Isidoro Iriarte de Quilmes.

Allí ingresó con politraumatismos severos, especialmente en la parte baja del cuerpo, y quedó internada bajo observación médica.

Las lesiones de Carolina son múltiples. Sandra, su hermana, detalló: “Ella está en una situación bastante complicada. Está muy delicada, tiene varias fracturas. Tiene los dos brazos y la mandíbula fracturados. También tiene una rodilla complicada. Está en terapia intermedia”.

“Ahora tenemos que esperar el parte médico que nos van a dar el lunes recién. Mi hermana tiene que pasar por varias cirugías, la principal es la de la mandíbula. Está muy lastimada, tiene varios cortes y golpes“, amplió Sandra y contó que Carolina no recuerda nada del momento del accidente. ”Ella no entiende qué le pasó. Me dijo que acá en el hospital le dijeron qué le había pasado", indicó.

La mujer dijo que vio las imágenes del hecho e hizo un reclamo: “El colectivero bajó a ayudarla, pero el del auto no se acercó a darle una mano. Necesitamos que el conductor del auto aparezca, que dé la cara y se haga cargo de esta situación, porque no tenemos ninguna noticia de él”.

Mientras Carolina se recupera, vecinos de San Francisco Solano describieron ese cruce de calles como muy peligroso. Señalaron que todos los días escuchan frenadas, bocinazos y accidentes por el alto flujo de vehículos y la falta de respeto a las normas de tránsito.

Personal policial trabajó en el lugar, cortando parcialmente el tránsito para facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y las tareas periciales. La investigación ahora apunta a determinar cómo ocurrió el choque y las responsabilidades de cada conductor.