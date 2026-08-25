Una mujer murió durante la madrugada de este lunes luego de perder el control del vehículo que manejaba y estrellarse contra el frente de un local comercial en Quilmes Oeste. El impacto ocurrió en la esquina de las avenidas Smith y Acha y quedó registrado por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa cómo el Peugeot 208 azul circula por la zona y, por motivos que todavía se investigan, la conductora pierde el dominio y termina impactando violentamente contra el frente de un comercio.

Tras el impacto, se activaron las alarmas de los comercios y los vecinos comenzaron a acercarse para intentar saber qué había ocurrido. También se dio aviso a los servicios de emergencia.

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Personal del SAME llegó hasta el lugar para asistir a la conductora, pero la mujer murió como consecuencia de las graves heridas que sufrió en el choque.

La secuencia del accidente permite observar la violencia del impacto y la velocidad a la que circulaba el vehículo antes de salir de su trayectoria. Ahora, las autoridades buscan determinar qué provocó que la conductora perdiera el control.

🚨 TRAGEDIA EN QUILMES OESTE



Una mujer murió tras perder el control de su auto y estrellarse contra el frente de un centro odontológico y una ferretería, sobre avenida Smith, casi Miguel Cané.



🎥 Un video captó el momento del violento impacto y aporta nuevos elementos para… pic.twitter.com/iYylX4vpwU — INFORBANO (@Inforbanodiario) August 25, 2026

Además del trabajo realizado en la escena del accidente, personal de emergencia se trasladó hasta la casa de familiares de la víctima, ubicada a pocas cuadras del lugar.

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Allí, varios allegados sufrieron descompensaciones al enterarse de la muerte de la mujer y debieron ser asistidos por profesionales de la salud, según indicaron.

La investigación continúa para establecer las circunstancias exactas del accidente y determinar por qué la conductora perdió el control de su auto en esa esquina de Quilmes Oeste.